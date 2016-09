Maten till äldre föreslås bli lagad i Sveg

Kommunens måltidsförsörjning är satt under lupp. Ett förslag till ny organisation har tagits fram och detta ska nu gå sedvanlig väg i de politiska kvarnarna.

I nuläget har kommunen 16 tillagningskök och 9 mottagningskök. De flesta är byggda under 1980- och 1990-talet och i behov av stora renoveringar. Flera av köken som det lagas mat i är dessutom planerade och byggda som mottagningskök.

Enligt den nya organisationen ska det i fortsättningen finnas ett tillagningskök per by förutom i Sveg där det ska finnas två. Matlådor ska produceras i Sveg och all mat till servicehusen, förutom till Svedjegården, ska även den produceras i Sveg.

Tillagningsköken kommer enligt förslaget att finnas på Södra skolan, Svegsmon, Furulundskolan, Svedjegården, Vemdalens skola, Lofsdalens skola, Sonfjällsskolan och Funäsdalens skola. Övriga kök kommer att var så kallade mottagningskök där endast en viss del tillagas, exempelvis gröt till frukost. I mottagningsköken tas kyld mat emot och värms inför servering som vanligt i matsalen.

Att Svedjegårdens kök bedöms vara i betydligt bättre skick än det på Centralskolan innebär att Svedjegården blir tillagningskök i Ytterhogdal. Centralskolans kök blir då ett mottagningskök som får matleveranser från Svedjegården. Till senior- och äldreboenden på övriga orter kommer maten att lagas i Sveg, kylas ner och skickas ut.

När hela omorganisationen är genomförd ska bemanningen ha minskats från dagens 43,06 tjänster till 37,43 tjänster vilket ger en besparing på cirka 1,9 miljoner kronor enligt förslaget.