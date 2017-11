Succétävlingen Årets Lussekatt är äntligen tillbaka – dags att nominera din katt till den prestigefyllda titeln

Det var den sköldpaddsfärgade Charlie, en korsning mellan bondkatt och norsk skogskatt, som blev Årets Lussekatt 2016. Favoriten i den stora vinstlådan blev en pipande leksaksfågel och presentkortet på 1000 kronor skulle användas till att köpa extra god mat till vinnaren, enligt ägaren Katharina Engberg.

Nu är det alltså dags att skicka in bidrag till Årets Lussekatt 2017. Vem som vinner är det läsarna av Östersunds-Posten, Länstidningen och Tidningen Härjedalen som bestämmer.

Skicka in en bild via formuläret här nedan, så kanske det är just din katt som kammar hem titeln Årets Lussekatt 2017.

Så går det till:

► Skicka in en bild på din katt någon gång mellan den 12-29 november. Vi vill ha bilder på nu levande och vuxna tamkatter.

► Därefter ska tio finalkatter utses. Hälften väljs ut av en jury, den andra hälften av er läsare via en omröstning som startar onsdag den 30 november. Då publicerar vi en ny artikel med instruktioner hur du går tillväga för att rösta.

► Finalisterna presenteras den 3 december. Därefter röstar läsarna fram en vinnare via en ny omröstning mellan den 4-11 december.

► Vinnaren presenteras den 13 december.

