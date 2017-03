Stor brand i Sveg - två hus eldhärjades och polisen misstänker mordbrand

Under natten mot torsdag har Räddningstjänsten arbetat med att bekämpa en kraftig brand i två byggnader på Älvgatan i centrala Sveg. Intilliggande Lilla Hotellet fick utrymmas.

– Det man inriktar sig på just nu är att hindra spridning till grannfastigheten, sa Johan Wickenberg vid räddningstjänsten under natten.