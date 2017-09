Stor informationskampanj om viltolyckor

Enligt ett pressmeddelande från Nationella Viltolycksrådet skedde över 58 000 viltolyckor i Sverige under 2016, och antalet olyckor under 2017 ser ut att närma sig lika många. Nu ska Nationella Viltolycksrådet ha landsomfattande informationskampanjer i ämnet under rubriken "Litet djur kan välta stora lass". Det sker mellan den 25 september - 1 oktober, skriver man i ett pressmeddelande.

I Jämtlands län kommer man att märka av informationskampanjen framförallt i form sedvanligt fordons- och förarkontroller och information från Älgskadefonden i samband med kontrollerna, säger Håkan Andersson, områdesansvarig för trafikskadat vilt- och ren på polisen i Jämtland/Härjedalen.

– Älgskadefonden kommer att ha med sig en ganska uppseendeväckande bil med en hel älg som ligger över motorhuven för att informera om hur skadorna kan bli vid en kollision. Vi kommer också dela ut information om viltskador, säger han.

Man vill inte gå ut med vart man kommer att hålla till, men det kommer att vara längs vägarna i länet.

I Jämtlands län skedde 1 184 viltolyckor under 2016, och hittills i år är siffran uppe i 978 stycken. Av dessa skedde 736 med rådjur inblandade, och 221 var älgrelaterade, enligt Nationella Viltskyddsrådet.

Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel. Alla som kör på älg, rådjur, hjort, viltsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår måste märka ut platsen där olyckan inträffat och anmäla till polisen. Det gäller även om djuret inte verkar skadat.

