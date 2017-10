Hedekorpen samlade pengar till Cancerfonden

Under vecka 43 satsade Korpen Hede på välgörenhet.

– Vi ville samla ihop pengar att skänka till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj som pågår nu under oktober månad, säger Emma Backman för Hedekorpen.

Korpen Hede skänkte fem kronor per deltagare och räknade alla som deltagit i något av veckans gruppträningspass. Sammanlagt var det 119 deltagare som kom till något av de 15 gruppträningspass som erbjöds under veckan. Detta gav 595 kronor till Cancerfonden.

Under veckan hölls också två extra träningspass med anledning av insamlingskampanjen.

– Under dessa pass kördes en utmaning som lämpligt nog kallades för "Burpees for Boobs" - det handlade alltsåom att göra så många Burpees man bara kunde under en minut. Korpen Hede skänkte en krona per burpee och våra starka medlemmar svettades ihop sammanlagt 440 stycken, berättar Emma Backman.