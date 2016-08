Mia vill erbjuda lättakut i hela Härjedalen

Maria Carlund är ny närvårdsområdeschef för landstingets vård i Härjedalen. Hon är också ansvarig chef för sjukvården i Sveg sedan början av sommaren. Hon vill skapa bättre tillgänglighet för de patienter som besöker sjukvården i Sveg och även skapa ett bättre flyt när patienterna är på hälsocentralen.

–Svegsborna behöver få känna sig trygga med att det blir bra för dem när de behöver sjukvård. Känslan av att veta att det finns tillgänglig sjukvård är viktig, säger Maria Carlund.

I höst öppnas en lättakut på hälsocentralen i Sveg, först under vardagar, senare även under helger. Konceptet har testats i Funäsdalen under tre år.

– Lättakuten med öppen mottagning har gett bra resultat i Funäsdalen. Både patienterna och personalen är nöjda.

På sikt ska lokalerna i Sveg anpassas till den nya verksamheten. Men det görs inte förrän det är klart hur sjukvården i Sveg ska se ut.

– Vi ska veta hur vi ska jobba först, innan vi bygger om. Men det är högt prioriterat, även från Östersund, att Sveg får nya ändamålsenliga lokaler.

Maria Carlund säger att region Jämtland-Härjedalen är villig att satsa i Härjedalen.

– De märker att vi är på tårna och vill utveckla vården här. Vi ligger väldigt långt fram när det gäller distansoberoende teknik.

Maria Carlunds mål är tillgänglig akutsjukvård dygnet runt i Hede, Sveg och Funäsdalen med hjälp av ny teknik. Det kan innebära att patienten finns på en ort och träffar en sjuksköterska som gör den första bedömningen. Om läkarkonsultation behövs görs det med den nya tekniken.

– Med den nya tekniken kan mycket lösas och patienterna slipper åka många mil för att få vård. Det är också kostnadseffektivt att ha beredskap på en ort men hjälpa befolkningen i hela Härjedalen. Vi hanterar befolkningens pengar, vi måste hantera det smart.

Maria Carlund tror att de nya arbetssätten gör det lättare att rekrytera.

Maria Carlund önskar en dialog mellan sjukvården i Härjedalen och kommunen när det gäller regiontillhörigheten.

– De kanske borde ha hört vår åsikt först. Det kan få stora konsekvenser för den nära vården om vi skulle söka oss söderut. Det innebär att vi lämnar den region som jobbar bäst med sjukvård i glesbygden och som har insikt i glesbygdsproblematiken när det gäller sjukvård. Det finns inte heller någon ambulanshelikopter om vi sneglar söderut. Den tycker jag att vi har stor nytta av i Härjedalen.

Tre nya läkare på ingång till Sveg