Digert program under Härdalsyrans åtta dagar

– Härdalsyran har ett bra program i år igen, säger Gunnar Hedin, general för Härdalsyran som startar på lördag.

I år spelar Doug Seegers, JLT, Expanders, Ace Wilder, Billy and the kids, Billy Opel, Jämtbälgen och Doc John. Älglunken traskas på onsdag och den stora marknaden packar upp alla prylar lördag den 22 juli. På måndag står den hårda striden mellan byarna i Härjedalen i Bykampen. Det blir mopedrally, watercross och cruising. Och mycket annat under de åtta dagar Härdalsyran pågår.

Under många år har festivalområdet legat vid skolan. I år är det flyttat till Folkets hus.

– Vi är tillbaka på ruta ett, i Folkets hus igen där det hela började. I år dansar vi på Folkets hus och vi gamla trötta gubbar slipper sätta upp det stora tältet, säger Gunnar Hedin.

Finns det någon höjdpunkt under veckan?

– Höjdpunkten är hela veckan, utbrister Gunnar Hedin. Personligen gillar jag Bykampen. Och Billy Opel, han är en riktig luring, som jag, säger Gunnar Hedin, som ser fram emot flera tusen besökare på Härdalsyran under veckan.