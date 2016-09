Nu blir Härjedalen mer socialt

Över 200 kommuner i Sverige använder redan sociala medier. Nu är det dags för Härjedalen. I ett initialskede kommer Facebook och LinkedIn användas men med tiden kan även en egen Youtubekanal och bloggar bli verklighet. Det bestämdes i förra veckans kommunstyrelse.

– Vår informationsansvarige kommer hålla i det. En fråga som varit viktig att lösa är hur man ska kunna hålla det rent från påhopp, hot och rasistiska kommentarer under exempelvis helger när vi inte har personal på plats som kan gå in och plocka bort det men till det finns vissa filter som andra kommuner redan använder så det ska inte bli ett problem, menar Anders Häggkvist (C), kommunalråd.

Kommunen hoppas på att vara igång så snart som möjligt.