Hede/Vemdalen kryssade mot Sundsjö

Det blev en underhållande och händelserik match när Hede/Vemdalen och Sundsjö drabbade samman på Vemvalla under onsdagskvällen. En match där Hede/Vemdalen skapade allt och borde ha tagit en trepoängare mot tabelljumbon. Så blev det inte.

Sundsjö chockstartade och satsade allt och lite till framåt när domaren Maksym Kornilov blåste igång matchen. En offensiv som gav utdelningen redan efter en minut då Imran Latifi kunde tåa in ledningsmålet. Hede/Vemdalen hämtade sig tämligen snabbt från kallduschen och efter en kvart hade hemmalaget fått kontroll på det mesta. Men målet dröjde till dryga halvtimmen då Birger Eriksson dunkade in bollen i Sundsjömålet. Spelmässigt såg det ut att kunna bli en komfortabel seger men oavgjort stod sig länge då Hede/Vemdalen radade upp och brände massvis med lägen utan att få in bollen. Men måltorkan släppte i den 84 minuten. Sundsjö fick en frispark strax utanför sitt eget straffområde. Med fullkraft slogs en lång hög boll som så småningom dalade ner i Hede/ Vemdalens straffområde. En nick från en hemmaback ställde Hede/Vemdalens målvakt totalt och självmålet innebar plötsligt att Sundsjö tog ledningen.

I matchens sista minut kunde dock Hede/Vemdalen kvittera. Detta genom en frispark där Niklas Persson säkert satte in bollen vid målvaktens högra stolpe.

En kul match och där runt 100 åskådare trivdes i finvädret. Imponerande insats även domaren Maksym Kornilov som likt andra domare i sexan får klara ig utan linjemän. Han gjorde två fel under matchen som han galant rättade till. Dels hade han dragit på sig en svart domartröja, samma färg som Hede/Vemdalen, men upptäckte detta efter nån minut och drog på sig en gul. Sedan blåste han straff i slutminuten till hemmalaget men ändrade sig då han senare upptäckte att fällningen var utanför straffområdet

Hede/Vemdalen 2-2 (1-1)

Mål: Hede/Vemdalen: Birger Eriksson, Niklas Persson, Sundsjö: Imran Lahifi, självmål.

Domare Maksym Kornilov

Publik 100