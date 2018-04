Älvrosstafetten var en viktig händelse i byn – nu är den dokumenterad i idrottshistoriskt häfte

Det var i samband med att Roland Kristoffersson grottade ner sig i Älvros IKs fotbollshistoria som han kom in på skidåkning och den omtalade Älvrosstafetten.

– Ju mer jag grävde i tidningsarkiv och föreningsarkiv, ju mer intresserad blev jag att dokumentera denna för byn så viktiga händelse. Av mina förfäder har jag förstått att tiden räknades in före och efter stafetten om något annat skulle planeras in, säger Roland Kristoffersson.

Älvrosstafetten såg dagens ljus första gången 1934 och den sista upplagan kördes 1963.

– En klubb sticker ut under stafettens historia, nämligen Lillhärdals IF. De har vunnit 14 titlar och tagit fyra vandringspris, berättar Kristoffersson och flikar in att även hemmaklubben skötte sig med den äran och tog fyra segrar genom åren.

– Under många år deltog Älvros med hela sex lag i stafetten.

I boken om Älvrosstafetten finns resultat från samtliga år. Även bilder samt referat från TH eller ÖP finns med från många av åren. En rad intervjuer, såväl korta som längre har gjorts kring stafettens betydelse.

– Sedan har vi hittat en gammal smalfilm från 1959 som finns med i boken på den dvd-skiva, säger Kristoffersson.

Även Ingvar Haraldsson finns med på ett hörn i skapandet av minnesboken om Älvrosstafetten.

– Att denna bok kommit till är enbart Rolands förtjänst. Han har tagit fram alla fakta. Min bit har bestått i att ordna layout, sammanställa text och lägga in bilder. Det här är det fjärde projektet som vi arbetar tillsammans med, berättar Ingvar Haraldsson.

Att gräva ner sig i gamla tidningsbuntar, rota i arkiv och intervjua människor har gett blodad tand för båda herrarna. Roland Kristoffersson känner att han inte är färdig men uppslagen blir färre om han bara utgår från Älvros.

– Vi har ju en dansbana här, Sätervallen, som blomstrade länge och var en viktig inkomstkälla för föreningslivet. Jag tror nog att det blir en djupdykning i dess historia, säger Roland Kristoffersson.