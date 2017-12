Cantilenakörens konsert i Sveg

På programmet stod en del av det omfattande musikutbud som vanligtvis sjungs av engelska körer vid advent och under juletid.

Konserten leddes skickligt av dirigenten Jenny Michanek med orgelackompanjemang av Mirella Sarp på den lilla repetitionsorgeln framme i koret. Detta var klokt eftersom att stödja körens sång från den stora orgeln på läktaren bak i kyrkan kan på grund av avståndet skapa svårigheter i samspelet mellan kör och instrument.

Inskjutet i programmet hade man också lagt in några av de vanligaste engelska julpsalmerna som allsång. Denna uppmaning förblev inte obesvarad av publiken eftersom ett flertal lokala körsångare från Sveg med omnejd befann sig bland åhörarna och glatt stämde in i sjungandet.

Kören visade fina exempel på både precision och frasering bland annat i ”Tomorrow shall be my dancing day”. En del av styckena framfördes för mig med en smula långsamma tempi mot de jag nu ofta hör i engelska kyrkor under jultiden men det var inget som störde.

Hector Berlioz ”Shepherd’s Farewell” sjöngs med stor känslighet och visade fin röstkontroll även under sektioner i pianissimo.

Jag hade möjligen velat höra en del av sångerna helt utan accompanjemang, som till exempel Franz Grubers ”Stilla Natt”. Alla känner till musiken som sjungs över hela världen, vilket också nämndes under introduktionen. Här valde man att stödja sig på orgeln i bakgrunden. Den var inte nödvändig. Kören allena kan skapa både styckets säregna stämningen och framhävda dramatiken i texten.

Nu fick jag vänta till ”Twelve Days of Christmas” som i ett skämtsamt fantasifullt arrangemang framfördes a capella utan orgelspel. Jag njöt av sättningen som fick mig att skratta högt. Kvällen avslutades med ett par carols av John Rutter. Denna det engelska musiklivets stora ikon, speciellt inom körsång, som har skrivit och fortfarande skriver musik som är både enkel och lättsjungen med ändå synnerligen harmoniell och klangfull. Hans musik ingår i alla engelska körers repertoar. Cantilenakören visade att man behärskade hans och alla andra kompositörers och traditionella julsånger till fulländning. God röstkontroll, god balans mellan de olika stämmorna och mjuk men ändå distinkt frasering gjorde kvällen mycket givande.

Cantilenakören är alltid hjärtligt välkommen tillbaka till Sveg om ni skulle ha vägarna förbi. Vi vill gärna höra mer.

Per Hammarberg