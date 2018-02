Forbonden Cilla är ingen hästnörd

Hon gillar djur och framförallt hästar, Cilla Westlund. Under onsdagsmorgonen fanns hon med bland de tio ekipagen som åker till Röros. En tripp med häst, som forbönderna gjorde förr i tiden. Den första forbonderesan i modern tid gjordes 1981. Jöns Fahlén i Klövsjö och Einar Montén i Vemdalen ville återupprepa de resor som sydjämtar, härjedalingar och hälsingar en gång i tiden gjorde för att byta varor i Röros.

– Visst gillar jag hästar, men för den skull ingen nörd. Det är fantastiska djur men hela resan är även en hälsoresa. Jag rensar huvudet och det är riktigt skönt att slippa telefoner, radio, OS och även den stress man kan bli utsatt för i vardagen.

– Jag är lyckligt lottat att jag får vara med, detta tack vare föräldrar, barn, syskon och alla snälla bekanta som ställer upp när jag är borta.

– Dessutom är ju hela forbondegänget otroligt tacksamma för den hjälp vi får av alla människor efter färden. Utan den hjälpen skulle vi aldrig kunna genomföra resan.

Framför sig har hon rutinerade Troll WE. En gammal kallbodstravare som är 18 år. Han är äldsta hästen i hela forbondegänget och den här gången är det för 15:året han majestätiskt trampar in på Malmplassen i Röros inför tusentals åskådare.

– Det är en känslosam upplevelse, säger Cilla.

Hon är inte ensam tjej som är kusk bland forbönderna som åker från Klövsjö. Helen Forsgren och Ann Eriksson finns också med.

– Roligt att det är flera tjejer. Men hela gruppen hjälps åt vilket är en förutsättning att det ska fungera under hela resan.

Dagen före avfärd blir alla tilldelade en hjälpkusk och under resans gång finns möjlighet för intresserade att hänga med i släden under under en dag eller två.

– Själv ska jag ha med mig döttrarna Ellen och Ebba någon dag. Det blir kul. Frida tyckte dock att skolan var viktigare, säger Cilla.

Hon hoppas att det blir lagom kallt, och lättkört så att hästarna inte ska slita onödigt mycket.

Lagom kallt för Cilla innebär 5-6 minusgrader. Hästen Troll WE vill nog ha några grader kallare så han slipper svettas i onödan.

– Jo, kanske bäst så, och jag lär nog inte frysa.

Cilla känner sig trygg i en hundskinnpäls som hon köpte begagnad för några år sedan. Kostade tillslut 1 700 kronor efter det hon prutat klart.

– Egentligen brukar jag inte pruta, men så blev det och pälsen är varm och skön. Men blir tung värre om de börjar blötsnö, säger Cilla.

Förutom kläder har hon packat med sig rökt rådjurslår, kex, fröknäcke och några buteljer hemmagjord häggbärslikör.

– Hoppas jag klarar mig genom tullen, det är alltid kul att bjuda på nåt man gjort själv.

Men tillägger att hon under resans gång mumsar i sig lite annat smått och gott. Godis, som choklad och sega råttor, finns med i kälken. Och morötter till Troll WE.

– Självklart ska ju även han ha, och det blir nog några extra morötter när vi kommit fram till Röros.

Intåget sker på tisdag, prick klockan 12, det är även startskottet på Röros marknad och på invigningsdagen finns runt 10 000 människor på plats.

Veckans Härjedaling

Cilla Westlund

Bor: Hedeviken

Ålder: 48

Familj: Döttrarna Frida, Ellen och Ebba. Särbo och hundarna Kåda och Hillma där det råder delad vårdnad. Hästen Bältra Lomen.

Blir arg: Gillar inte lögner och när nån är dum.

Blir glad: När det går bra, och när det är bra väder.

Mat: Kött och potatis

Teve: Missar inte Lerins lärlingar på SVT

Jobbar: Som elevassistent, har jobbat inom barnomsorg, liftskötare, Piab i Hede och kört taxi.