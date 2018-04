Gabrielle Bäckström: Håller du koll på grannarnas väl och ve?

Ibland när man sitter och misströstar mitt i samtidens hopplöshet så kommer det ju små ljusglimtar av hopp. En sådan kom mig till godo någon gång efter jul. Det var i en av alla de Härjedalsgrupper som jag är med i på Facebook.

En vädjande post som förklarade att hela familjen XX låg sjuk med magåkomma och där avsändaren försynt undrade om någon vänlig själ kunde förbarma sig och komma förbi med en flaska cola. Och det dröjde inte länge innan en vänlig granne hojtade till, colan var fixad och saken var biff.

Tänk vad underbart det är ändå. När människor ställer upp och hjälps åt. För visst blir byn eller grannskapet lite som en del av ens familj - på både gott och ont. Eftersom jag är övertygad om att ett samhälles stryktålighet avgörs av styrkan i dess relationer och samhörigheten människorna emellan så är jag övertygad om att det goda väger tyngst.

De grannar som jag växte upp med, familjerna som bodde på mitt kvarter blev som en sorts förlängd familj. Generationer som avlöser varandra. De som nyss var nyinflyttade med småbarn blir med tiden kvarterets "mormor" eller "morfar". Småbarn som cyklade runt på rackliga stödhjul har nu i sin tur fått barn. Man får hjälp med att plocka in posten under semestern eller vattna blommorna under sportlovet. Eller en fin julgran när man inte längre kan skaffa någon på egen hand. (Tack för det – ni vet vilka ni är! <3 )

Jag försöker odla samma gemenskap i föreningen där jag bor nu. Men det blir inte samma beständighet. Människor känns mer flyttbenägna och flyktiga i Östersund. Kanske är det den så kallade "bostadskarriären" som lockar för mycket. Rastlösheten blir för stor och hemmet blir bara ett sätt att bygga kapital snarare än en plats att växa upp på.

Men för mig sitter den i - den där känslan av gemenskap. När jag var hemma senast så kom jag på mig med att under mina promenader hela tiden förhöra mig med mamma - vem bor i det huset nu – jaha, när flyttade den – den som är släkt med den och den alltså – det är som att jag hela tiden måste ha koll på alla.

Jag vet inte, kanske är det bara jag. Eller så ligger det i människans natur. Att det faktum att vi håller koll, hjälps åt och travar sida vid sida åren igenom blir det kitt som gör mindre samhällen, byar och grannskap lite mer speciella och härliga att växa upp i.