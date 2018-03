Ida Ingemarsdotter: Hur ser jag på framtiden?

Hej igen!

Efter ett längre uppehåll från krönike­skrivandet kommer här en rykande färsk ­krönika, håll till godo!

För stunden råder det ett organiserat kaos här hemma, en rätt vanlig företeelse under vinterhalvåret. Jag och min sambo, som jobbar som vallare i längdlandslaget, har precis landat hemma efter sista världscupstävlingarna. Det står väskor och ännu mera väskor, några ryggsäckar och några skidfodral samt lite annat som blivit kvar på fel plats under vintern … Det är tur att vi har 109 kvadrat­meter samt dörrar man kan stänga. Eller så är det skygg­lappar på för ögonen, som denna gång då vi bara är hemma ett halvt dygn innan det bär av igen och denna gång på SM-tävlingar uppe i Skellefteå. Prioritet ett just nu är kanske inte helt oväntat att få upp allt ur väskorna samt tvätta, packa ner rätt saker i den nya väskan då jag nu ska representera min klubb och inte längdlandslaget. Tro det eller inte, det är ganska lätt att ta fel då det är samma leverantör på kläder.

Nu kanske någon av er undrar hur jag orkar med detta liv? Har faktiskt levt så här på ett eller annat sätt sen jag började skidgymnasiet som 15-åring. Alltså är jag uppe i nästan 18 år med en väska som nästan alltid står halvt uppackad eller nedpackad med tränings­kläder redo för nästa uppdrag … Då jag aldrig levt på ett annat sätt vet jag inte hur det är att gå till ett vanligt jobb varje dag. Fast jag tror jag kommer hinna testa det med längre fram i livet.

Och nu kommer jag in på den ­fråga som kanske förföljt mig mest den senaste månaden på tävlingar och pressträffar: Hur ser jag på framtiden?

Kan berätta för er att inget är skrivet i sten ännu, där­emot trivs jag med livet jag har just nu med att träna och tävla. Jag känner även att jag fortfarande har drivet och passionen samt motivationen för att fortsätta göra jobbet som krävs. Faktiskt är det något som min mor sa till mig under OS när vi hade ett långt samtal och det hon sa har etsat sig fast i mitt huvud. Om så enkla saker som att ­känna sig färdig och det känner jag mig inte ännu … Jag som person är nog lite som en bok att när jag är klar är jag klar och då stänger vi boken men där hoppas jag att vi ­inte är ännu, några till kapitel hoppas jag på.

Men först ska jag tvätta klart åka upp på SM och köra fem lopp på sex dagar sen blir det hem till Härjedalen i april både för att göra några tävlingar, kanske inte helt oväntat, men även att dra ut på fjället, sätta sig och se på världen och ta några ordentliga funderingar på vad som ska stå på fröken Ingemarsdotters agenda de närmaste 365 dagarna och hur vi kan få till en snygg prick över i:et som avslut.

Ha de’.