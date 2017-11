Ida Ingemarsdotter: Jakten på det vita guldet har börjat!

Oktober månad är nu slut, som ni alla har märkt, hösten börjar gå mot någon form av vinter. ­Frågan som säkert många av er likt mig ställer sig, vad kommer det bli för vinter i år? Kommer vi få en riktig vinter med minusgrader, massor med snö, köldknäppar som slår till där i juletid och sen blir det en magisk vinter som avslutas med en vårvinter som bara bjuder på fjällvidder i sol och skare så långt ögat når. Eller kommer det bli som de senaste åren, varannandagsväder med minusgrader och snöfall som övergår i regn för att sedan bli kallt igen.

Genom min idrott har jag sett förändringen av våra vintrar, från något som kommer en viss tid till att bli något vi jagar. För ungefär 20 år sedan var jag på mina första snöläger med Svegs IK. Vi var i Bruksvallarna och Fjällnäs där det fanns gott om snö och minusgrader. Det fanns ­dagar då vi fick dra på oss full mundering i ett minus 24- gradigt Bruksvallarna för att bege oss upp på Mittå­kläpps­vägen, för där uppe var det bara minus 10 grader och fullt möjligt att åka lite skidor utan att frysa tårna av sig. Under tidens gång har verkligheten förändrats, minusgraderna kommer inte lika tidigt som förr och inte heller snön.

Detta märks inte bara hemma utan även nere i Europa. Under de ­senaste tio åren har jag varit här nere varje höst på glaciärläger på någon ort i Österrike eller Italien. Här märks det också på glaciärerna, de blir inte större utan minskar för varje år. Rundor som åktes för tio år sedan är borta. Där de låg finns inte längre någon snö. Spåren och pisterna flyttas upp och förmågan att göra konstsnö blir bara viktigare och viktigare och för att göra snö krävs kyla. Ekvationen går inte helt ihop, då det inte går att förutspå väder för hur lång tid framåt som helst.

I dag sparar vi snö på flera platser runt om i Sverige och även i andra länder för att kunna börja åka skidor i oktober. Det testas på vilket sätt som är bäst att bevara snön på, så att den ska klara sig under sommaren. Ska den vara under olika typer av dukar eller under sågspån? Allt för att göra förlusten av snön så liten som möjligt.

Inför i år i Bruksvallarna har man gjort ett jättejobb med att både planera, spara och skapa förutsättningar för att ha skidspår i oktober. Allt för att vi som är sugna på att börja åka skidor ska kunna dra i gång. Jag tycker det är fantastiskt att få möjligheten att förbereda sig för säsongen på snö.

Men egentligen, varför hetsar vi så för att komma på snö i oktober? När vårvintern de senaste åren varit helt ­magisk. Vi har kunnat åka skidor till mitten på maj och det har både varit gott om snö och bra före. Är det så att vintern håller på att ändra sin tid från oktober till april och i stället börja i december och hålla på till maj? Att vi kanske måste inse att skidorna ska fram senare och att båten och golfklubborna får stå på land respektive inne tills början på juni, att vi i stället njuter av vårvintern när den är och följer årstiderna? Skippar hetsen i oktober, behål­ler löpskorna på tills det vita guldet börjar falla kring jul och då njuter hela vägen fram tills vitsipporna börjar blomma? Eller handlar det bara om att vi männi­skor är vanemänniskor och att det ska ­vara som det alltid har varit – vintern ska komma i oktober och där med basta!?

I slutändan vet vi inte när kung ­Bore tänker komma med sin ­leverans av det vita guldet. Jag är optimist och jag hoppas verkligen vi får en riktig vinter i år med både minusgrader och massor med snö, både för att jag så klart vill att det ska vara bra skidföre men även för att det ju blir så mycket trevligare när snön lyser upp vårt vintermörker!