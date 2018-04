Ismassorna i Norrveman orsakar översvämningar – se kampen för att rädda husen här: ”I natt brakade det till ordentligt”

TV: Grävskopor försöker hålla isen borta för att få vattnet att ta rätt väg:

– Situationen är fortfarande besvärlig, men inte lika akut som i morse, säger räddningstjänstens insatsledare i Vemdalen Christer Selander.

Larmet om översvämningen kom strax efter klockan 10 på söndagsförmiddagen och Vemdalens räddningstjänst ryckte ut. Isen hade då släppt efter Norrveman vilket gjorde att ån dämdes upp rejält. Vattenmassorna tog andra vägar vilket innebar att ett flertal fritidshus mellan Vemdalen och Vemdalsskalet var hotade.

– Det började komma lite vatten över tomten igår. Men inatt brakade det till ordentligt så i morse var det rena sjön runt huset. Som tur var kunde man med hjälp av grävmaskiner leda bort vattnet till en mindre bäck, men ännu vet jag inte om husen tagit skada, säger en av de drabbade husägarna.

Härjedalens kommun och länsstyrelsen har kopplats in och man försökte under dagen få dit mer resurser. Det är massor med is som lossnat.

– Just nu har vi två traktorer på plats, men en till är på gång. Det mest akuta är avklarat men det viktiga nu är att få, bort så mycket is som möjligt där Norrveman går genom Vemdalen, säger Christer Selander.

Enligt Pär Olofsson vid Härjedalens kommun är situationen besvärlig.

– Just nu försöker vi gräva så att Veman kan flöda i sitt naturliga lopp så att det inte ska bli fler isfördämningar.