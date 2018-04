Matta ska köpas in till ishallen – ger fler användningsområden

Redan när ishallen i Sveg byggdes pratades det i fullmäktige om att den skulle gå att använda till fler områden än att bara spela ishockey i. Nu ser detta ut att bli verklighet då kommunen väntas skjuta till 300 000 kronor till ett inköp av en matta.

Enligt offert kostar mattan 598 000 kronor. Svegs IK har åtagit sig att finansiera en del av inköpet, 200 000 kronor och Svegs företagar- och utvecklingsförening med flera har åtagit sig att bidra med 100 000 kronor.

Frågan om förvaringen av mattan är dock inte löst, en ny- eller ombyggnation i syfte att lösa förvaringen kan medföra extra investeringskostnader.

Mattan ska kunna läggas på isen under vinterhalvåret och under den tid det inte ligger is ska den läggas på betongplattan.