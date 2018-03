Minnesord: Göran Östh, Linsell

Vår pappa Göran Östh var född och uppvuxen i Ludvika, Dalarna. Gurli och John var hans kärleksfulla föräldrar. Han var äldst i syskonskaran, storebror till Lasse och Kerstin.

Görans idrottsintresse vaknade tidigt och det var inom friidrott och handboll som han hade sin största passion och talang. Genom idrotten fick han många vänner som också följde honom genom livet. Efter sin egen idrottsliga karriär hade han olika styrelseuppdrag bland annat som ordförande inom friidrottsföreningen LFFI i Ludvika.

Göran gick lärarhögskolan i Stockholm och även där fick han betydelsefulla vänner. Efter sin examen började han jobba som mellanstadielärare på Västra skolan i Grängesberg där han jobbade kvar i 35 år. Göran trivdes med sina kollegor och var uppskattad för sitt engagemang och sitt stora intresse att sprida och dela kunskap. Sin hustru Margareta träffade Göran i lärarrummet på Västra skolan och kärlek uppstod under en fest i Fjällberget. 1970 var det dags för giftermål. De hade en lång och kärleksfull relation och fanns vid varandras sida under alla år. De två barnen, Jonas och Annika har känt ett stort stöd från sina föräldrar både under uppväxten och i vuxen ålder. Göran har alltid funnits nära och till hands och uppmuntrat barnens idrottsintresse. Göran fann också en stor glädje i sina barnbarn; Rebecka, Ronja, Emilia, Cajsa och Elias. Mysiga stunder delades vid köksbordet där historier berättades och spelkorten blandades och delades ut.

År 2004 lämnade Göran och Margareta Grängesberg och flyttade till Margaretas föräldrarhem i Linsell, Härjedalen. Göran tillbringade mycket tid i skog och mark både sommar som vinter och tog ofta med sig hunden tidigt i ottan för att åka ut och jobba några timmar innan vi andra vaknade. Förutom fisket blev på senare år även jakten ett stort intresse.

Göran var otroligt kunnig och något av en mångsysslare där han var en kugge i byn genom sitt stora engagemang. Han var drivande inom både byalaget och fiskeföreningen och under de senaste åren ansvarade Göran även för Linsells hemsida där han både skrev reportage och lade ut vackra foton. Göran var en lugn och trygg person som var väldigt mån om att hålla kontakt med släkt och vänner.

Han är nu oändligt saknad och tomrummet är stort. Men många ljusa minnen lever kvar hos oss.

Barnen