Nya problem med vattnet i Tänndalen: ”Vi har kallat in den personal som hela kommunen kan ställa upp med”

Sent på långfredagskvällen var mellan 50 till 100 högt belägna fastigheter i Tänndalen utan vatten på grund av en frusen huvudledning. Under söndagsmorgonen trodde Bengt Hjorth, arbetsledare för vatten och avlopp i Funäsdalsområdet, att felet var löst, men senare under dagen stötte de på nya problem.

– Vi trodde att vi fixat det men så frös vattenledningen på ett nytt ställe, säger han.