Uppemot 100 fastigheter i Tänndalen saknade vatten – ett område fortfarande utan: ”Vi jobbar på det”

Sedan sent på långfredagskvällen var mellan 50 till 100 högt belägna fastigheter i Tänndalen utan vatten, och under söndagsmorgonen var området Fjällripan fortfarande utan vattentryck. Orsaken ska vara att en huvudledning frusit sönder.

– Det är en extrem vinter på många sätt och vis, sade Bengt Hjorth, arbetsledare för vatten och avlopp i Funäsdalsområdet, under lördagen.