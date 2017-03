Jon Henrik trea i en jämn final: "All kärlek till alla ni som röstat på mig"

Se även: Intervjuer och eftersnack efter mellofinalen – vi sänder live från Friends Arena

Jon Henrik och Aninia med bidraget "En värld full av strider (Eatneme gusnie jeenh dåaroeh)" har varit en av favoriterna inför årets final i Melodifestivalen och låg på fjärdeplats efter att den utländska juryn sagt sitt.

När det svenska folkets röster skulle ges fick man fjärde bäst poäng totalt, vilket tyvärr inte räckte hela vägen till att vinna och representera Sverige i Kiev.

Bidraget hamnade till slut på en hedersam tredjeplats, före Nano och vinnaren Robin Bengtsson, med bidraget "I can't go on".

2015 kom Jon Henrik på andraplats efter Måns Zelmerlöv med låten "Jag är fri (Manne leam frijje).

Uppdatering 22.40:

Efter finalen svarade Jon-Henrik och Aninia på frågor från Mittmedias reporter på plats.

Hur känns det?

– Det känns okej. Man vet inte riktigt vad man känner, det kanske kommer när man är tillbaka på hotellrummet, säger Jon Henrik.

Din familj tippade att ni skulle komma topp tre i tävlingen – ni klarade det?

– Ja, vi klarade förväntningarna, så det är fantastiskt, säger Jon Henrik.

Blir det någon jojk på efterfesten?

– Nej, det tror jag inte, säger Jon Henrik innan han skickar ett budskap hem till Jämtland och Härjedalen:

– Tack till alla som röstat på oss i kväll, all kärlek till er.

