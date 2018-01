Klass 2-varning för storm i Jämtlands län under söndagen: ”Det kommer att bli riktigt blåsigt”

– Det är en prognos som pekar mot storm just nu. Det kommer bli riktigt blåsigt i alla fall, säger Erik Rindeskär.

Blåsten kommer att börja under söndag morgon. Då blåser en sydlig vind upp i fjälltopparna. Under förmiddagen tilltar vindarna och vrider nordväst. Värst ser det ut att bli under eftermiddagen.

Det finns risk för större skador på skog och störningar i trafik samt el- och teleförsörjning.

SMHI har utfärdat en klass 2 varning för storm. Vilket innebär att det kommer vara mycket svårt att gå upprätt med en medelvind på 25 meter per sekund. Det kommer att vara farligt att vistas i fjällen. Enligt vädersajten är en klass två varningen den allvarligaste varningsklassen för vind i fjällen.

– Då blir det mer blåsigt i hela Jämtlands län, säger Erik.

Under seneftermiddagen på söndagen når vinden sin höjdpunkt och då kommer det att vara hårda vindar i hela länet, allra mest i fjällen.

– På utsatta fjälltoppar finns det risk för orkanstyrka, alltså 33 meter per sekund, säger Erik.

