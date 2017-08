Passa på i dag – länet får besök av värmeböljan Lucifer

Värmeböljan Lucifer har under veckan drabbat södra och östra Europa med extrem värme och har i vissa fall till och med skördat dödsoffer. Under fredagen kan vi vänta oss ett besök av värmeböljan, då den drar in över Jämtland.

Men här väntas ingen riktig extremvärme, däremot kan vi se fram emot skön högsommarvärme. Enligt sajten Foreca, kan vi Jämtlandsbor förvänta oss en fredagstemperatur på över 20 grader.

Att värmeböljan drar in från Sydeuropa beror på ett lågtryck från kontinenten som skickar upp värmen norrut.

– Redan under lördagen blir det betydligt ostadigare väder. Då kan det eventuellt bli regn framåt eftermiddagen, säger Erik Rindeskär.