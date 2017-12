Snövädret fortsätter – förväntas komma 40 centimeter till

Enligt Per Holmberg, meteorolog på vädertjänsten Foreca, ska det snöa nästan konstant under hela onsdagen, och det kan komma att falla omkring 15 centimeter snö under dagen. Snöfallet kommer att hålla i sig i hela länet.

– Det kommer inte att snöa lika kraftigt som under tisdagen, men det ska snöa under större delen av dagen, säger Per Holmberg.

Under onsdagskvällen blir det uppehåll i snöfallet men under torsdagsmorgonen kommer ett nytt snöfall upp över länet söderifrån. Per Holmberg säger att det då ska komma bra mycket mer än under onsdagen.

– Under torsdagen kan det återigen bli ett ganska kraftigt snöfall i hela länet med mellan 15 och 20 centimeter snö, säger han.

Snön fortsätter sedan att falla även under fredagen, innan det avtar igen under fredagskvällen.

– Totalt kommer det nog runt 30-40 centimeter snö till under veckan. Man kan nog säga att det ska komma mycket snö i hela länet, säger Per Holmberg.

Per säger att det väntas komma rikligast med snö i länets östra delar och i Härjedalsfjällen. Minst väntas det komma i länets västra delar i området kring Storlien.

Episk puderdag med skoter i Åre: ”Har varit i ett lyckorus i en timme och sitter bara och skakar”

Två personbilar och en traktor i olycka på E 14 utanför Järpen

Östersundshem bygger utan statligt stöd: ”Vi måste tänka på avkastningen”