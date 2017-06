Sommarens musikfester i länet

JUNI

► 27 juni, 4 juli och 11 juli, Sommarkul i hembygdsmiljö, Krokoms kommun

Arrangör Krokoms kommun, spelplatserna är Grönänge i Dvärsätt, Backgården i Alsen och Långan i Landön.

Artister: Patrik Isaksson, Östen Eriksson, Hardda Ku Hardda Geit med flera.

Entrè: 150 kr, under 15 år gratis.

► 30 juni–2 juli, Musik vid Tåsjö stränder

Det är åter dags för musikaliska upplevelser i Tåsjö kyrka. Årets festival är den 16:e i ordningen. Arrangör: Tåsjö församling tillsammans med Sensus och Strömsunds kommun

Artister: Sara Öhlén, Pelle Nordlander, Doroteakören, Trebadurerna från Oviken, Tåsjö kyrkokör, Hans-Erik Jansson, Robert Sadura och många fler. Fika i församlingshemmet.

Entré: svenskakyrkan.se/stromsund

► 30 juni–2 juli, Musikhälja i Bräcke

Musikfest i dagarna tre på Folkets hus, "Torpet" och hembygdsgården i Bräcke.

Artister: Luckless pedestrians, Tomas Söderlund, Thomas von Wachenfeldt, Helena Bruhn och Kjell Åke "Körven" Eriksson, Bill Öhrström och Top, Näs spelmän och Curt Forsner

Entré: brackeminnen.se/Musikhaelja

---

JULI

► 1–9 juli, Ovikenveckan

Föreningen Ovikenmusik har tillsammans med föreningslivet i bygden arbetat fram ett digert program till årets Ovikenvecka. Här uppträder både lokala och nationella artister på spelplatser runt om i bygden.

Artister: Gunhild Carling, Bengan Janson, Lars Ericsson, Kingen, Ewert Ljusberg, Ellen Sundberg med band, vokalgruppen Kongero, Lisa Eriksson, Matilda Sundberg, Erik Wennergren, med flera.

Entré: ovikenveckan.se

► 1–2 juli Fjällsjömarknan i Backe

Årlig hemvändarhelg på Stenhammaren.

Artister: Crash n Recovery, Cargun & Deejay Norrman, DJ Sundin, dans till Mickeys

Entré: Se fjallsjomarknan.se

► 6–9 juli Dundermarknaden, Strömsund

Strömsunds stora hemvändarhelg med marknad, tivoli och underhållning.

Artister: Brolle, De vet du, JLT - John Lindberg trio, med flera.

Entrè: Fredag/lördag 300 kr, ungdom 200 kr. Förköp tvådagars 550 kr, ungdom 350 kr. Se även dundermarknad.se

► 7–8 juli, Mylthsylth i Parken

Lokal musikfestival vid Surfbukten på Frösön.

Artister/entré: Se mylthsylthiparken.se

► 8 juli Countryfest i Olden

Countryfest som "förr i tiden" på fotbollsplanen vid bystugan i Olden.

Artister: Patriks Combo, Mickeys spelar upp till dans

Entré: 100 kr, 150 kr till dansen.

► Logrock på turné:

Hovra 12 juli, Ånge 15 juli, Svenstavik 19 juli , Säterdalen 20 juli

Artister: Willie Lee's, Gunnar Bäcke, Gry Karlsson och Alma Karlsson och Kingen and the Uppercuts på turnén, samt lokala förmågor.

Entrè: Se logrock.se

► 15 juli "Världens bästa Allan "

Visor av Allan Edwall framförs på Backgården i Alsen.

Artister: KG Malm och Lucas Stark

Entré: 200 kr, inklusive fika

► 15 juli, Stefan Ströms Kultur- och musikfest

Ängersjö Kojby kl.13–16. Årets tema är en homage till Sven-Erik Magnusson.

Artister: Lalla Hansson, Peter & Åsa Subäck, Gruppen Ohyvla, Southern Comfort, Ivar Näs, Måns Hellström och Linkan Lindquist.

Entré: 0680-510 29

► 17–23 juli Härdalsyran i Lillhärdal

Härdalsyran är en festvecka som firas årligen i Lillhärdal.

Artister: Doug Seegers, JLT (John Lindberg Trio), Ace Wilder

Entrè: Se hardalsveckan.se

► 18–22 juli "Sweden Loves Thailand", Utanede

Vid Thailändska Paviljongen i Utanede, Bispgården. Ordnas i samband med att det i år är 120 år sedan kung Chulalongkorn besökte Ragunda.

Artister: Roger Pontare, Tommy Körberg, Songkran, AE Jirakorn, Toffee 3.50 Bath

Entrè: Kvällstid 350 kr/person vid entrén och 295 kr vid förköp online. Se även: ragundaredgranite.com/festival

► 28–29 juli Storsjöyran, Östersund

En av landets äldsta stads- och musikfestivaler.

Artister: Pet Shop Boys, Laleh, Per Gessle, Alan Walker, Europe, Tom Odell, Sofia Jannok, Tjuvjakt, Linnea Henriksson, med flera.

Entrè: Ungdom 650 kr/dag, Vuxen 750 kr/dag. Tvådagarsbiljett: 1195 kr, se även yran.se

AUGUSTI

► 4 augusti, Euskefeurat spelar i Hammarstrand

Trätojordsbacken kl 19.

Entré: 350 kr

► 5 augusti, Åsgård

"Den sista valsen" med Åsgård Session Band

Folkets Park, Åsgård

► 11–12 augusti. Kluksfestivalen.

Lokala artister underhåller på Kluksgården i Kluk utanför Alsen.

Artister: Hoven Droven, Micke "Mojo" Nilsson, Ellen Sundberg, Cujo is A Cat, The Backbeat Conspiracy, Running Cooper, The Inland River, Hucken Band, Dunderpatrullen, These Heavy Clouds

Entrè: Hela helgen: 420 kr. Fredag kväll: 120 kr, lördag dag 120 kr, lördag kväll 320 kr. Se även kluksfestivalen.se

► 11 augusti "Rock´n Roll Summer" i Föllinge

The Boppers firar 40 år och spelar bland annat på Folkets Park i Föllinge på sin jubileumsturné.

Artister: The Boppers, Jive spelar upp till dans

Entré: 350 kr. Se även boppers.se

► 25–27 augusti, Sommarfest i Vemdalen

Festligheter som ordnas i samband med Vemdalen Fjällmaraton.

Artister: 25 aug: Småstadsliv, 26 aug: Doug Seegers, Martin Stenmark och Marmeladorkestern.

Entrè: Fredag, vuxen: 380 kr, 5–10 år: 150 kr, 11–16 år: 250 kr. Lördag, vuxen 480 kr, 5–10 år: 150 kr, 11-16 år: 250 kr. Förköp tvådagarsbiljett, vuxen: 760 kr, 5–10 år: 200 kr, 11–16 år: 300 kr. Se även passetvemdalen.se

► 26 augusti Logrock i Sveg

Rock n´roll och nostalgi vid Storöns folkpark.

Artister: Kingen & his Sveg allstars, Ewert Ljusberg & The Logrockers, The Bomps, Bob, Hank & Joe, Sigge Hill med flera.

Entrè: Mer info på logrock.se

---

Listan är ett urval.