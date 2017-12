Succé för jämtländsk mat i London – Fia Gulliksson: "Matvärlden har inte råd att missa landsbygdens potential"

Eventet, vars namn är "The Great Nordic Feast", hölls mellan den 20 och 22 oktober. "The Great Nordic Feast" hade som mål att hylla den nordiska maten och den jämtländska matkulturen hade en väldigt stor del under eventet.

– Den jämtländska värdegrunden om god, hållbar, äkta mat och livsstil nådde och berörde verkligen den engelska publiken. Matvärlden har inte råd att missa landsbygdens potential, skriver Fia Gulliksson i ett pressmeddelande.

Eventet lockade drygt 1 400 personer till Southbanks Festival Terrace framför Themsen i närheten av London Eye. All mat tillagades av kockar och bagare på öppen eld, och majoriteten av kockarna var kvinnor. Ett jämställt team med totalt 30 kockar och bagare från 10 länder engagerades.

En av kockarna som medverkade under eventet var Niklas Ekstedt, som ursprungligen är från Järpen. Han uttrycker det såhär i pressmeddelandet:

"Matvärlden har inte råd att inte ta kvinnors kompetens tillvara - på lika villkor".

Just nu jobbar Fia Gulliksson och hennes medarbetare med en slutrapport av eventet. Hashtagen #nordicfeast har lyckats nå nästan 10,5 miljoner människor.

