Vädervarning utfärdad - risk för mycket hårda vindbyar

Ett djupt lågtryck rör sig över Norska havet och drar in över land under söndagen. Under natten mot måndagen och på måndagsförmiddagen väntas ovädret nå Jämtland. Då kan styrkan i vindbyarna uppnå 21 sekundmeter, enligt SMHI.

När en klass 1-varning utfärdas på grund av blåsigt väder väntas det vindar mellan 21 -25 sekundmeter. Det innebär att grenar och enstaka träd riskerar att knäckas. Sådana vindstyrkor kan även innebära problem för höga fordon, skriver SMHI på sin hemsida.

