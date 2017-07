Sju samiska konstnärer och konstvärldens superstjärna – här är konstsommaren i Europa

"Zanele Muholi", Amsterdam

"Hatbrott har skördat så många av våra liv". Den sydafrikanska fotografen och aktivisten Zanele Muholi vill uppmärksamma svarta transpersoner och lesbiska kvinnors liv och kamp i Sydafrika. I sommar ställs hennes porträtt ut i en soloutställning på Stedelijk Museum i Amsterdam.

Här samsas hennes senaste verk – kontrastrika självporträtt som utforskar bilden av henne själv som svart lesbisk kvinna – med bildserier ur arkiven.

Som "Faces and phase" (2006) där nära, kompromisslösa porträtt ackompanjeras av texter om hur det är att leva i ett homofobiskt samhälle.

Utställningen pågår till 22 oktober.

"ARS17", Helsingfors

Oändliga GIF-animationer, videoverk med VR-glasögon och 3D-videospel. Temat för årets stora utställning med nutidskonst på Kiasma är den digitala revolutionen. Här visar det nya millenniets konstnärer upp verk som både skådar in i framtiden och som kommenterar vår digitala samtid.

Exempel: Konstnärstrion LaBeouf, Rönkkö & Turner bodde under en månad i tre avlägsna stugor i finska Lappland, helt isolerade från varandra och andra. Deras enda kommunikation med omvärlden skedde via en videolänk kopplad till en dator inne på Kiasma.

Museibesökarna fick ställa frågor och konstnärerna svarade i textmeddelanden. Nu visas dokumentationen över de digitala mötena.

Utställningen pågår till 14 januari 2018.

"Moving is in every direction", Berlin

Installationskonst från 60-talet fram till i dag – på 3500 kvadratmeter stor utställningsyta. "Moving is in every direction" är en grupputställning med drygt 40 verk av världskända konstnärer som Pipilotti Rist, Joseph Beuys och Susan Philipsz.

Stora videoverk från golv till tak, ljudinstallationer i kala vita rum och en installation med 36 palmväxter är bara ett axplock av det som ställs ut.

Förutom de tillfälliga utställningarna är Hamburger Bahnhofs stora samling av modern och samtida konst alltid värd ett besök.

Utställningen pågår till 3 september.

"Trésors de l'islam en Afrique", Paris

Över hela Afrika, från Dakar och Zanzibar till Timbuktu har L'institut du monde arabe i Paris samlat in konstskatter från den islamska världen. På över 1100 kvadratmeter visar man historiska föremål som traditionella silversmycken, trämasker, broderade kläder och uråldriga manuskript.

Utställningen speglar religionens utbredning över kontinenten och visar dess möte med olika kulturer. I filmer kan man lyssna till lokala sånger och hyllningstraditioner. Man försöker också att spåra den kontroversiella idén om jihad. Flera konstnärer från den aktuella afrikanska konstscenen ingår.

Genom utställningen löper dessutom kalligrafi som en röd tråd, ett svar på fördomen att Afrikas historia framför allt är muntlig.

Utställningen pågår till den 30 juli.

"The cleaner", norr om Köpenhamn

När konstvärldens superstjärna Marina Abramović gästade Stockholm och Moderna museet ringlade köerna långa. Många missade utställningen, som var hennes första stora retrospektiv i Europa.

Men det finns en till chans att se kvinnan som ger allt av sig själv för sin konst, nu på museet Louisiana, norr om Köpenhamn. Över 100 verk från 50 års arbete visas, samt den performance som fick kritikerna på fall och besökare att börja gråta.

Utställningen pågår till 22 oktober.

"Fahrelnissa Zeid", London

Hon var framstående i det turkiska avantgardet på 1940-talet. Nu visas Fahrelnissa Zeids abstrakta, färggranna målningar på Tate Modern i London. Hennes konst är en sammansmältning av islamska, persiska, bysantinska och arabiska influenser. Och hon utbildade sig i både Istanbul och Paris.

Linjer, mönster och färger exploderar på dukarna, på ett stundtals närmast hypnotiskt vis. Under senare år målade hon också porträtt av familj och vänner – men placerade personerna hon avbildade långt bort, för att kunna fånga deras själ snarare än detaljerna. Zeid målade dessutom på kyckling- och kalkonskrov.

Utställningen pågår till 10 oktober.

Elin Swedenmark/TT, Amanda Horne/TT

* * *

Fakta: Fler konstpärlor i Europa

Frankfurt Museum Embankment Festival. Under en av Europas största konst_ och kulturfestivaler håller museerna öppna långt in på natten och entrépriserna sänks kraftigt. Festivalen som hålls vid floden Main lockar mer än tre miljoner besökare varje år. Pågår 25_27 augusti.

Musempark i Rotterdam. Fem museer samlade på en plats – Museumpark byggdes 1927 och har blivit en viktig plats för Rotterdams konstliv. Ta med picknick och avverka sedan så många museer som benen orkar eller plånboken tillåter.

Venedigbiennalen. Konstbiennalen i Venedig är en internationell utställning för samtida konst som hålls vartannat år i Venedig i Italien. I år hålls den för 57:e gången med titeln "Viva arte viva" och pågår till 26 november.

Documenta 14 i Kassel, Tyskland. "Att lära från Aten" är årets tema för den prestigefyllda documenta-utställningen som pågår i 100 dagar. I år satsas det även en del på samisk konst; sju konstnärer från Sápmi medverkar varav en är Britta Marakatt-Labba, textilkonstnär från Övre Soppero.

Mocak i Krakow. Museet för modern konst i Polens kulturhuvudstad har bara funnits i sju år men har snabbt blivit en populär turistattraktion. Byggnaden i ljusgrå betong ligger bredvid huset där Oskar Schindlers fabrik en gång låg, ett museum som även det är värt ett besök.

The Collection de l’Art brut i Lausanne, Schweiz. Art brut eller "rå konst" är konst skapad av särlingar, mentalsjuka, fångar och människor i civilisationens utkanter. 1945 började konstnären Jean Dubuffet, som även myntade begreppet, samla på sådan konst. På konstmuseet i Lausanne finns hans samling att beskåda.