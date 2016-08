Lailas mat: I denna ljuva skördetid!

Sensommaren lider mot sitt slut. I vår trädgård har svarta- och röda vinbär, skuggmor eller(surkörsbär), krusbär, jordgubbar, smultron samt lite trädgårdshallon frodats. Från skogen har vi hämtat vi hem hjortron (de år som det finns) blåbär, skogshallon och nu också lingon.

Jag känner mig så rik när jag kan ta fram sylt och saft som jag har tillverkat själv av de bästa råvaror som går att få från naturen. Inga onödiga konserveringsmedel eller smak- och färgämnen. Jag fryser även in en del bär för att kunna tillaga en härlig bärpaj när vintern kommer. Denna vecka tar jag med några recept på bl.a sylt och saft och även välsmakande vinäger samt enallsidig och smakrik svartvinbärscurd.

Bästa vädret för att plocka bär är en dag med torr väderlekoch gärna lite blåst. Vill man inte rensa blåbär och lingon när man kommer hemså är det bara att plocka för hand. Det blir oftast även det bästa resultatet i synnerhet för blåbären som lätt kan gå sönder när man plockar med maskin. I årså tycker jag att andelen ”skämda blåbär” är mindre än tidigare år. Med ”skämda blåbär” menar jag de blåbär som är lite lila – brun färgade. Detta beror på att nedbrytningsprocessen har påbörjats av bären. Värme och fukt påverkar denna process , så leta efter blåbär som växer där det är lite luftigare och inte så mycket gräs. Skämda blåbär smakar illa och hamnar för många av dessa i sylt och saft så kan det börja jäsa.

Vad bör man tänka på för att få ett bra resultat av sin skörd:

· Väl rensade och torra bär. Knappt fullmogna.

· För att undvika att sylten eller saften möglar bör man tillsätta 650 gr socker på 1 kg bär. Vill man ha sylten lättsockrad bör den frysas. OBS! Skumma av ytan på sylten eller saften innan den fylls upp i förvaringskärlen. Dra kastrullen åt sidan och låt stå någon minut så går det lätt.

· Diska flaskor eller de burkar som skall användas. Lägg dem sedan i kall ugn och ställ in 120 gr på ugnstemperatur. Låt ligga i 10 min. när sedan ugnen kommit upp i temp. Detta för att ev. bakterierskall försvinna. Häll sedan upp saft eller sylt i de varma burkarna, ända upptill kanten. Förslut.

· Om det bildas mögel så harLivsmedelsverket dessa rekommendationer: Har man tillsatt minst 500 g sockerper kg bär eller mos kan sylten ätas efter det att mögelskiktet avlägsnats med god marginal. I sylt med så mycket socker kan mögelsvampar inte bilda gifter även om de växer. Har man tillsatt mindre sockermängd bör den mögliga sylten kasseras.

Om man vill ha en lättsockrad sylt men slippa mögelproblem, frys in sylten. Saft som har angripits av mögel bör slängas. Kokar man saft med 500 g socker per kg bär eller frukt och med rekommenderad mängdkonserveringsmedel minskar risken för mögelväxt. Använder man mindre socker börman frysa in saften.

· Natriumbensoat skyddar mot jäsning. 1 krm perkilo färdig sylt/saft.

· Pektin (geléämne) gör sylten eller gelé fast. I söta frukter och bär finns det mindre pektin så vill du ha en fastare sylt så tillsätt detta. Finns att köpa i livsmedelsaffärer. För att bärens egna pektin skall lösas ut tillsätt lite pressad citron i syltkoket, 1 msk. per kilo.

God bärlycka önskar jag er. Att plocka bär tillhör allemansrätten och det skall vi vara rädda om. Så var rädd om naturen och lämna inget skräp kvar efter er.

Recept:

Sylt

Våfflor och hemlagad sylt, så gott. Våga pröva med smaksättare, kanelstång i när man kokar blåbärssylt ger en extra god smak till sylten.

2L (ca 1kg) bär., t ex jordgubbar, hallon, blåbär, körsbär, hjortron, eller krusbär. Blanda gärna blåbär och hallon så får du drottningsylt.

6 -9 dl ( ca 500 -750 gr) socker

1 dl vatten per kilo ENDAST till krusbär

Smaksättare om du vill:

1 bit kanel = blåbär

1 vaniljstång = blåbär,hallon

1 krm stött kardemumma = krusbär, jordgubbar

1 krm natriumbensoat

Lägg de rensade bären i en större gryta (tillsätt vatten om det är krusbär du skall koka) Hetta upp långsamt. Koka ca 5 min.( krusbär 10min). Tillsätt sockret och ev. smaksättare. Skaka kastrullen då och då så det blandas undvik att röra om med slev om du vill ha hela bär. Sjud ca 15 min. Lyft upp vanilj – eller kanelstång om du låtit det kokat med. Ta kastrullen från platten låt vila en stund, skumma väl. Blanda natriumbensoat i lite av sylten och tillsätt detta. Tappa upp på väl rengjorda burkar, ända upp till kanten. Förslut.

Saft

Våga blanda bär och gör blandsaft. Hallon + röda vinbär en utmärkt blandning liksom jordgubbar + rabarber. Skulle det vara så att saften klumpar ihop sig i flaskan har bären innehållit för mycket pektin, ställ flaskan i varmt vatten så löser saften upp sig. Inför en ny bärsäsong passar det bra att koka saft på bär från frysen innan man fyller på ett nytt förråd av bär.

· 2 liter bär(ca 1 kg) välmogna bär. Hallon, vinbär, körsbär, jordgubbar och rabarber. Blanda gärna några sorter.

· 3 dl vatten, till vinbär 5 dl

· 6 -7dl socker (ca 500 g) per liter avrunnen saft

· 1 krm natriumbensoat per liter saft

Kan göras av färska eller frysta bär. Satsen ger 8-9 dl sur saft eller 1-1 1/4 liter söt saft. Rensa och skölj ev bären, rabarber sköljs och skärs i bitar. Bär behöver inte repas, snoppas eller kärnas ur. Frysta bär behöver inte tinas. Mät eller väg bären och beräkna vattenmängden därefter. Saftiga körsbär kan kokas utan vatten. Koka upp vattnet i en rymlig gryta och lägg i bären. Koka tills de gett ifrån sig saften, ca 10 min. Tryck bären då och då mot grytans kant så att de krossas.Häll bärmassan i en silställning att självrinna 20-30 min. Man vinner inget på att låta den stå längre, den mesta saften rinner av de förstaminuterna.

Mät upp den avrunna saften och häll den i rengjord gryta. Koka upp saften. Mät upp och rör ner sockret, lite i taget, och koka upp saften på nytt. Ställ grytan vid sidan 4-5 min, så att ev skum samlas och lätt kan tas bort. Tillsätt ev natriumbensoat, utrört i lite av saften. Häll saften i rena varma flaskor, ända upp till kanten. Förslut dem genast. Förvara svalt.

Svartvinbärscurd

Det här är något av det godaste jag vet att bre på rostat bröd. Lent, gott och mycket smak. Går jättebra att frysa in i små burkar. Viktigt att det bara får sjuda och att man rör hela tiden så det inte bränner fast botten av kastrullen.

750g svarta vinbär. (kan bytas mot röda vinbär eller hallon )

3 dl socker

3 ägg

125 g smör

Börja med att göra i ordning en svartvinbärspuré. Koka upp rensade svarta vinbär på medelhög värme ca 5-7 min, tills bären blir mosiga. Hjälp ev bären på traven genom att mosa lite med en gaffel. Häll i socker och rör om tills det löses uppordentligt. Sila moset genom en trådsil. Häll tillbaka purén i kastrullen och rör ner 3 ägg. Låt sjuda till en tjock kräm. Rör om under tiden. Ta krämen från värmen och blanda ner 125 g smör i tärningar. Rör till en jämn curd och häll upp i en väl rengjord burk. Gott till skorpor eller kex eller somfyllning i en tårta. Håller ca 2 veckor i kylskåpet. Går bra att frysa in .

Bär- eller örtvinäger

Gör mycket och fyll på fina flaskor, trevligt ge bort present. Dessa olika vinäger kan sätta piff på vilken sallad som helst. Vit balsamvinäger är lite mildare i smaken och passar bra ihop med bären.

½ dl bär. Blåbär, hallon eller björnbär.

2 dl vit balsamvinäger

Lägg bären i en flaska eller glasburk. Fyll på med vinägern och ställ i ett soligt fönster. Låt stå i 1-2 veckor. Sila avbären och häll upp vinägern i en flaska. Förvaras svalt.

Kvistar av rosmarin och timjan eller fyllen flaska med svartvinbärsblad.

2 dl vinäger röd eller vit.

Tillvägagångssätt som bärvinäger men börstå 2-3 veckor för att av ge smakerna.

Körsbär i rom

Vuxen dessert. Lagom till jul har sockret smält och alla smaker har blandat sig. Avnjutes tillsammans med kladdkaka och vispad grädde. Stor risk att detta blir en ny jultradition.

5 hg urkärnade körsbär

2 dl rörsocker

1 kanelstång

1 vaniljstång

3 dl mörk rom

Skölj och kärna ut körbären. Varva körbäroch socker i en burk. Lägg i kanel- och vaniljstången. Fyll på med rom så det täcker. Ställ svalt och ”glöm bort” burken fram till jul.

Bärsirap

Kan vara trevligt att ringla på glass istället för chokladsås. Stelnar lite mer när den kallnar. Jag fyllde min sirap i flaskor med pip vilket är bra om man vill dekorera en tårta. Bärsirap ärdessutom gott att ha till en ostbricka.

3 dl hallon, blåbär eller jordgubbar. 1 1/2 dl Strösocker3 msk Vatten2 msk vit Sirap

Lägg alla ingredienser i en kastrull och mosa ihop, sjud under omrörning i 10 minuter. Sila bort kärnor och häll på burk.

Blåbärsmarmelad med strimlad mandel

Vad är då syltsocker? Jo det är socker som innehåller pektin från citrusfrukter, citronsyra och kaliumsorbat och dessutom behöver man inte koka så länge. Mandel eller solrosfrön i ger lite krispighettill marmeladen.

1 kg rensade blåbär

50 gr skållad mandel eller rostade solrosfrön

1 dl vatten

1 kg syltsocker

Skålla, skala och strimla mandeln. Lägg de rensade blåbären i en kastrull tillsätt vattnet och koka upp. Tillsätt syltsockret låt koka ca 5 min. Lyft kastrullen från värmen och skumma väl. Tillsätt mandeln, blanda om. Fyll upp på varma och väl rengjorda burkar. Sätt på lock och låt svalna.