Alma-priset till Jacqueline Woodson

"Jacqueline Woodson låter oss möta unga människor som kämpar för att hantera sin utsatthet och finna en plats där tillvaron kan få fäste. På ett närmast tyngdlöst språk skriver hon fram berättelser med en djup och sammansatt klang. Jacqueline Woodson fångar en unik poetisk ton i en vardag som delas mellan sorg och hopp", lyder juryns motivering som dess ordförande Boel Westin läste upp vid tillkännagivandet.

Jacqueline Woodson har skrivit ett stort antal barn- och ungdomsböcker. Debuten kom 1990 med "Last summer with Maizon" och senare samma år gav hon ut "The dear one", som skildrar tonårsgraviditet. Andra böcker i Woodsons bibliografi är "If you come softly", "Miracle's boys" och självbiografin "Brown girl dreaming". 2014 tilldelades hon National Book Award för den sistnämnda.

Jacqueline Woodsons senaste roman, "Another Brooklyn", kom ut 2016 och skildrar utmaningen i att växa upp som ung tjej i 1970-talets Brooklyn.

Författaren lyfts ofta fram för sina starka personbeskrivningar och för sin djupa förståelse för unga tankar och känslor. Perspektivet är för det mesta kvinnligt och teman som rasism, segration, ekonomiska orättvisor och sexuell identitet är återkommande.

På årets nomineringslista fanns 235 personer och organisationer från 60 länder, vilket var något fler än det brukar vara.

Astrid Lindgren Memorial Award instiftades av den svenska regeringen efter Astrid Lindgrens död 2002. Priset har en prissumma på fem miljoner kronor, vilket gör det till världens största internationella barn- och ungdomslitteraturpris. Pristagarna utses av en jury som består av tolv medlemmar, däribland författare, litteraturkritiker, litteraturvetare, illustratörer och bibliotekarier.