Berättandet i fokus i nya "Wolfenstein"

Med "Wolfenstein: The new order" gav sig svenska spelutveckaren Machinegames ut på okänd mark.

Men satsningen gick hem, och i nysläppta uppföljaren "The new colossus" drivs berättelsen vidare.



Som jag ser det finns det ingen större kreativ utmaning än att göra ett sånt här spel, säger Jens Matthies på det svenska spelföretaget.