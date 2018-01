Cranberries sångare Dolores O'Riordan är död

Sångaren i det irländska rockbandet The Cranberries, Dolores O'Riordan, är död. Det rapporterar den irländska public service-kanalen RTE.

The Cranberries bildades 1990 och har nått framgång med låtar som "Linger", "Zombie" och "Dreams". Enligt gruppens hemsida har bandet sålt mer än 40 miljoner skivor världen över. Bandets senaste album "Something else", som innehåller akustiska tolkningar av gamla låtar samt tre nya, släpptes i april förra året.

Gruppen lades ner 2003, men återförenades 2009. Under tiden som bandet var nedlagt släppte Dolores O'Riordan två soloalbum, "Are you listening?" och "No baggage".

I ett uttalande till RTE säger Dolores O'Riordans publicist att hon avled när hon var i London för att spela in material. Publicisten säger även i uttalandet att hennes familj är förkrossad över de tragiska nyheterna.

Dolores O'Riordan blev 46 år.