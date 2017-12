Då öppnar Nationalmuseum igen

"Ung kvinna med blomsterkrans i håret" av Johan Niclas Byström är det allra första verket som flyttar in på Nationalmuseum igen, efter fem års renovering av museet. Under torsdagens pressträff rullades det in av kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) och ställföreträdande myndighetschef Birgitta Castenfors.

Byströms verk var det första som skänktes till museet år 1866, av drottning Josefina, säger Castenfors, som precis har utsetts till tillförordnad chef på museet från 1 januari, då Berndt Arell slutar.

Kronjuvelen

En stolt Alice Bah Kuhnke ser museet som "juvelen i vår kulturarvskrona".

Med denna fantastiska renovering där vi har investerat stora pengar, med de tillskott vi har gett för att man nu ska hantera hela inflyttningen, och med den enorma professionalitet och expertis som finns här har man alla förutsättningar att göra vårt kulturarv än mer angeläget, säger hon.

Nya Nationalmuseum beräknas kunna ta emot cirka 800 000 besökare per år, vilket är en fördubbling jämfört med tidigare. Ur den enorma samlingen på över 700 000 föremål visas nu cirka 5 000 verk, vilket också det är fler än tidigare. En rad tekniska lösningar gör dessutom byggnaden mer modern, enligt Birgitta Castenfors, vilket hon tycker hjälper till att anpassa museet för 2018.

Vi är moderna i alla tider, då vi har en tidsaxel på flera 100 år som vi kan sätta samtiden i relation till. Och det ska vi göra på nya sätt, säger hon till TT.

Framöver kommer museet att bada i ett helt nytt ljus, mängder av tidigare täckta fönster har öppnats. Dessutom är färgsättningen ny och mer modern. Sammanlagt har upp emot 30 kulörer använts. Nytt är också att man ska varva måleri och skulpturer, tidigare var konstarterna uppdelade.

Vår vision är att vi ska rotera, skifta och förändra så att vi kan visa mer av samlingarna och så att man ska vilja komma hit igen och igen, säger Helena Kåberg, projektledare för samlingspresentationerna.