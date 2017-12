Jackson: Weinstein stoppade skådespelare

Den Oscarsbelönade regissören Peter Jackson arbetade med Harvey Weinstein och hans bror Bob tidigt under utvecklingen av "Sagan om ringen". Nu anklagar han Weinstein för att ha drivit en smutskastningskampanj mot skådespelarna Ashley Judd och Mira Sorvino, vilket enligt honom ledde till att deras namn togs bort från castinglistan till filmen.

Peter Jackson säger att Judd och Sorvino i slutet av 90-talet var på tal för roller i "Sagan om ringen" innan Weinstein-brödernas bolag Miramax klev in.

Jag minns att Miramax sade till oss att de var en mardröm att arbeta med och att vi borde undvika dem till varje pris. Det här var förmodligen 1998, säger Peter Jackson till Fairfax New Zealand.

Vid den tiden hade vi ingen anledning att ifrågasätta vad de här killarna sade till oss - men i efterhand inser jag att det här sannolikt var Miramax smutskastningskampanj i full gång, fortsätter han.

Miramax drog sig ur "Sagan om ringen", som togs över av New Line. En talesperson för Harvey Weinstein nekar till att Weinstein-bröderna ska ha varit involverade i rollsättningen, och säger i ett uttalande att all casting gjordes av New Line.

Talespersonen lägger också till att Weinstein castade Ashley Judd till två filmer efteråt, "Frida" och "Crossing over". Sorvino övervägdes också till andra filmer.

Efter artikeln med Peter Jackson har Mira Sorvino skrivit på Twitter: "Där är den, bekräftelsen på att Harvey Weinstein satte käppar i hjulet för min karriär, något jag misstänkte men var osäker på. Tack Peter Jackson för att du är ärlig".

Även Ashley Judd har skrivit på Twitter: "Jag kommer ihåg detta väl".