Linda Pira lämnar "Stjärnornas stjärna"

I kvällens avsnitt av TV4-programmet "Stjärnornas stjärna" var artisternas utmaning att tolka genren hårdrock.

De sju tävlande - Tommy Nilsson, LaGaylia Frazier, Roger Pontare, Linda Pira, Ola Salo, Casper Janebrink och Wiktoria bjöd på underhållning med lika mycket nitar och läder som hårdrocksattityd.

Dessvärre tog "Stjärnornas stjärna"-resan slut för hiphopartisten Linda Pira som haft en tuff påskvecka. Direkt efter förra veckans avsnitt tvingades hon resa utomlands till en sjuk familjemedlem. Utan vare sig sångcoach eller repetitioner framförde hon "Nobodys wife" med Anouk, som inte räckte hela vägen.

Det här är ingen hårdrockslåt. Jag skulle vilja ha mer tryck i refrängerna. Men du kämpade väldigt hårt, sade kvällens gästcoach Joacim Cans, sångare i Hammerfall, om Piras insats.

Hårdrocksidoler

Tommy Nilsson valde att satsa på ett säkert kort med Bon Jovis "You give love a bad name" som gick hem hos publiken. Även Ola Salos tolkning av Judas Priest "Breaking the law" möttes av jubel, inte minst från juryn.

Det jag gillar med hårdrocken är att det finns en hedersgrej, man står upp för den och kämpar för den, sade Ola Salo som inspirerats av sångaren i Judas Priest i sitt eget artisteri:

Rob Halford är en av de artister jag stulit mest från.

Rätt attityd

För LaGaylia Frazier låg utmaningen i att komma ihåg texten, och få till den rätta hårdrocksattityden när hon i vit fransklänning tolkade "Paradise city" med Guns N' Roses. Vilket hon klarade galant.

Fantastiskt, du är en sådan fighter. Hårdrocksfalsetten satt som en smäck, sade jurymedlemmen Zannah Hultén.

I slutet passade de tävlande, tillsammans med sångcoachen Joacim Cans, på att hylla den nyligen avlidna rockikonen Jerry Williams genom att tolka hans låt "I can jive".

Nästa veckas utmaning är genren soul.