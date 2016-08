Chris Brown släppte singel efter dramat

Bara ett dygn efter polis- och vapendramat kring Chris Brown har den amerikanske stjärnan nu släppt ny musik. Singeln "What would you do" lades ut på Browns Soundcloudkonto på torsdagsmorgonen.

Natten mot onsdag greps Brown av polis, misstänkt för att med skjutvapen ha hotat en kvinna i sitt hem i Los Angeles. Brown släpptes senare mot borgen och är inte formellt åtalad.

Browns senaste album "Royalty" släpptes i fjol. Det är ännu inte känt när nya albumet, som har fått titeln "Heartbreak on a full moon", ska släppas.