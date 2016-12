George Michael har avlidit– blev 53 år

George Michaels publicist uppger för BBC News att han har avlidit stilla i sitt hem vid en ålder av 53 år.

Den brittiska polisen ska ha uppgett till BBC att en ambulans skickades till Goring i Oxfordshire runt halv två på söndagseftermiddagen, men att det inte finns några misstankar om brott. Detta enligt Aftonbladet.

"Det är med stor sorg som vi kan bekräfta att vår älskade son, broder och vän George fridfullt gått bort över jul. Familjen ber om att deras privatliv respekteras i denna svåra tid. Inga fler kommentarer kommer att lämnas i nuläget", skriver hans publicist.

Kondoleanserna började omgående att strömma in efter att dödsfallet blivit känt:

" Väldigt sorgligt att höra att George Michael gått bort. Han var en väldigt talangfull musiker och sångare. Kärlek till hans familj, vänner och fans", twittrar Brian Wilson, förgrundsfigur i The Beach Boys.

"Jag är i djup chock. Jag har förlorat en älskad vän – den snällaste, mest generösa själ och briljanta röst", skriver Elton John på Instagram.

Även artister som Bryan Adams, Meat Loaf och Nile Rogers skriver om sin saknad.

George Michael har haft hälsoproblem de senaste åren och även sökt vård för drog- och alkoholproblem. Vad som ligger bakom dödsfallet på juldagen är dock ännu okänt, men spekulationerna är igång.

Enligt sajten Hollywood-reporter uppger hans manager Michael Lippman att George Michael dog av hjärtsvikt. En annan sajt, TMZ, påstår att han inte var sjuk.

George Michael utgjorde under stora delar av 80-talet den ena delen av duon Wham, och har även haft en stor solokarriär. Han har sålt över 100 miljoner skivor över hela världen, och är känd bland annat för hitsen Last Christmas, Freedom och Wake me up before you go-go.

Ett nytt album och en dokumentärfilm som skulle vara klar våren 2017 var hans sista projekt.

George Michael föddes 25 juni 1963 i London, har grek-cypriotiska rötter och fulla namnet är Georgios Kyriacos Panayiotou.

2016 – ett år då många kända ansikten lämnade oss

Här är ett axplock med andra kända artister och underhållare som avlidit under 2016:

Freddie Wadling, Muhammad Ali, George Martin, Merle Haggard, Guy Clark, Leonard Cohen, David Bowie, Prince, Olle Ljungström, Glenn Frey, Maurice White, Otis Clay, Bodil Malmsten, Kjell Alinge, Johan Cruyff, Josefin Nilsson, Ettore Scola, Alan Rickman, Paul Kanter, Leon Haywood, Harper Lee, Gene Wilder, Åke Cato, Dario Fo, Arnold Palmer, Lasse Flinckman, William "Wille" Löfqvist, Carina Jaarnek.