Musikindustrin hyllade Jay-Z

Han har flest nomineringar inför nattens Grammygala, och i går hyllades han av den amerikanska musikindustrin. Det var på den legendariska producenten Clive Davis lika legendariska Grammy-förfest vid Times Square som Jay-Z var hedersgäst, och en rad stjärnor hade samlats för att uppträda för hiphop-stjärnan.

Gladys Knight sjöng sin klassiker "Midnight train to Georgia," Luis Fonsi körde sin superhit "Despacito" och traptrion Migos spelade sin genombrottssingel "Bad and Boujee". Alicia Keys valde att göra ett pianomedley av Jay-Z-singlarna "Hard knock life (Ghetto anthem)", "Holy grail" och hennes eget samarbete med honom, "Empire state of mind".

Jay-Z är nominerad till åtta Grammypriser, bland annat kan hans skiva "4:44" vinna i den tunga kategorin årets album.