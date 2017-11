R'n'b-trion Nerd släpper nytt album. "No one ever really dies" är det första albumet från gruppen sedan 2010.

Nerd gjorde comeback tidigare i veckan med låten "Lemon" tillsammans med Rihanna. Men albumet innehåller fler stjärnsamarbeten. Bland annat gästar Kendrick Lamar, M.I.A och Ed Sheeran.

När albumet släpps är inte känt.

Trion består av Pharrell Williams, Chad Hugo och Shay Haley.