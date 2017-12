Sångaren Josh Homme sparkade fotograf

Det var på lördagskvällen som sångaren och gitarristen Josh Homme sparkade till fotografen Chelsea Lauren, uppger Variety.

Händelsen utspelade sig i Inglewood, Kalifornien, under ett Queens of the Stone Age-framträdande för radiostationen KROQ, där Chelsea Lauren arbetade som fotograf för Shutterstock. I ett videoklipp som hon själv har lagt upp på Instagram syns hur Josh Homme går förbi henne och i farten riktar en spark mot henne.

Jag såg honom komma mot mig och jag fotade på. Nästa sak jag minns är att hans fot träffar min kamera, och att min kamera träffar mitt ansikte, väldigt hårt, säger Chelsea Lauren.

Hon begav sig senare under kvällen till ett sjukhus i Los Angeles, men kunde under söndagsmorgonen åka hem med mindre skador.

Enligt Variety kallade sångaren också publiken för "efterblivna" och bad dem att ta av sig byxorna för att skapa "en kväll att minnas". Josh Homme ska dessutom ha skurit sig i ansiktet med en kniv så att blodet rann.

Hommes representanter har ännu inte kommenterat händelsen.

Queens of the Stone Age spelar på Liseberg den 9 juni och på Gröna Lund den 10 juni nästa år.