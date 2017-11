Spaceyfilm stryks från festival

Sony Pictures kommer inte att visa en film med stjärnan Kevin Spacey på filmfestivalen i Los Angeles efter anklagelserna om sexuella övergrepp och trakasserier.

Men den amerikanska premiären kommer att ske som planerat den 22 december, enligt bolaget.

"All the money in the world" handlar om ett av världens mest kända kidnappningsfall, av tonåringen John Paul Getty III 1973. Han var barnbarn till miljardären Jean Paul Getty och Spacey spelar oljemagnaten, som under en lång tid var en av de mest förmögna personerna i världen.

Filmen skulle ha haft världspremiär på filmfestivalen i Los Angeles som inleds den 16 november.