Styrke och Imam till P3 Guld

Tove Styrke, Silvana Imam och Janice är klara för att uppträda på P3 Guld-galan i januari.

Det ska bli superkul. Vi är i planeringsfasen så jag vet inte exakt vad det blir men det kommer bli fett, säger Tove Styrke.

Senast sångerskan stod på galans scen var 2011, samma år som hon prisades som årets nykomling.

Jag har haft många olika faser som jag gått igenom sedan dess. Det har nog hänt en del sedan jag stod där i någon sorts fjäderskrud, säger hon.

Silvana Imam har under hösten varit aktuell med dokumentärfilmen "Silvana - väck mig när ni vaknat". Hon är även på gång med ny musik samt en bok. 2016 prisades hon med Guldmicken på P3 Guld.

Det var förra året som Janice slog igenom med låten "Don't need to". Sedan dess har hon släppt låtar som "I got you" och "Queen".

P3 Guld-galan äger rum i Partille arena utanför Göteborg den 20 januari. Galan leds av Tina Mehrafzoon och Adam Pålsson.