Sverrir Gudnason gör "Millennium"-film i USA

Sverrir Gudnason ska ta över rollen som journalisten Mikael Blomquist i den amerikanska versionen av den andra "Millennium"-filmen, "The girl in the spider's web". Det skriver Variety.

Men produktionsbolaget Sony har inte bekräftat valet än.

Sedan tidigare är Claire Foy klar som Lisbeth Salander och danske Claes Bang som filmens skurk. Inspelningen startar i början av nästa år i Berlin och Stockholm.

I den första amerikanska versionen, "The girl with the dragon tattoo", spelade Daniel Craig och Rooney Mara huvudrollerna Mikael Blomquist och Lisbeth Salander. I Sverige gestaltades rollfigurerna av Mikael Nyqvist och Noomi Rapace.