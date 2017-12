"The square" blev bästa film på EFA-galan

Det blev ett fullständigt prisregn över regissören Ruben Östlund och "The square" vid European Film Awards, EFA, under lördagskvällen. Filmen vann pris för bästa film, bästa komedi, bästa regi och bästa manus. Dessutom vann Claes Bang pris som bästa manliga skådespelare för sin insats i filmen som den plågade konstnärlige ledaren Christian. Sedan tidigare har "The square" och Josefin Åsberg även vunnit EFA-pris för bästa scenografi.

TT: Efter detta, i kombination med Guldpalmen i Cannes, borde vägen till att vinna en Oscar för utländska film ligga vidöppen.

Jag blir mycket besviken om vi inte blir Oscarsnominerade, säger Ruben Östlund till TT.

Skrek ut sin glädje

Precis som vid galan i Cannes fick Ruben Östlund i Berlin tillfälle att dirigera publiken i sitt patenterade "primal scream of happiness", där han uppmanar publiken att skrika rakt ut av glädje. Den här gången genomförde han det två gånger under kvällen.

Det vi siktade på med "The square" var ett innehåll som vi tyckte var viktigt. Vi ville att den skulle vara vild, underhållande och spännande, sade Östlund efter priset för bästa komedi.

Att luta sig tillbaka och njuta av segerns sötma verkar dock inte aktuellt. Ruben Östlund tänker redan på kommande produktion.

Det här priset kommer att hjälpa till med nästa film, "Triangle of sadness". Det är kul att vara uppskattad i Europa, säger han till TT.

Längtar inte bort

Trots de många utmärkelserna sitter dock 43-åringen lugnt i båten. Någon Hollywoodkarriär blir det inte tal om.

Vi har vårt produktionsbolag i Göteborg och vi trivs ihop. Jag har sett så många regissörer resa till USA, göra en film och sedan komma tillbaka. Alla kan göra film i USA, men att göra bra film i USA är en annan sak.