Svensk dubbel i lagsprinten efter rafflande upplopp

Efter fin form i den individuella sprinten under lördagen tog sig båda de svenska lagen vidare till final i lagsprinten.

I förstalaget fanns Hanna Falk och Stina Nilsson medan Ida Ingemarsdotter och Maja Dahlqvist utgjorde andralaget.

Det var också andralaget som tog täten med förstalaget hack i häl under det första varvet innan Tyskland gick upp jämsides i topp med Maja Dahlqvist under andra varvet. Ut på det tredje varvet var det sedan Schweiz som var snabbast ut, men Ida Ingemarsdotter var snabbt upp i tät igen och Hanna Falk var direkt uppe för att lägga beslag på andraplatsen under varv tre.

Stina Nilsson drog halvvägs in på fjärde sträckan upp tempot lite för att placera det svenska förstalaget bra position inför den sista sträckan för Hanna Falk

Och Hanna Falk ville inte vara sämre utan satte full fart direkt från start för att försöka hänga av Schweiz och det svenska andralaget. Halvvägs in på sträckan kunde också Ingemarsdotter passera Schweiz och la sig i rygg på Falk med Schweiz på tredje plats när även USA kom upp i rygg. Inför växlingen hade sedan Schweiz lagt sig i tät medan Hanna Falk stumnade.

Ut på det fjärde varvet var det kvartetten som gjorde upp om det och Stina Nilsson tog direkt kommandot.

Nilsson ledde också nästan hela vägen in men under upploppet passerades hon av Maja Dahlqvist som åkte hem segern till andralaget.

– Vi skulle bara försöka gå så hårt vi kunde och dra ut fältet. Det tycker jag vi lyckades med. Maja är så smart att hon gjorde ett perfekt sista varv, säger Ida Ingemarsdotter i segerintervjun på plats.

