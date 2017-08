De var snabbast från länet i Cykelvasan – här är resultaten

Resultaten är sorterade efter totalställningen i klasserna. För fullständiga resultat, klicka här.

Cykelvasan 90 (tävling, herrar): 1) Ahlstrand Jonas, Team ORMSALVA, 02:41:26, 2) Wahlqvist Dennis, Serneken Allebike MTB Team, 02:41:27, 3) Lindgren Emil, Serneke Allebike MTB Team, 02:41:27, 172) Lundkvist Hans, Östersund CK, 02:57:06, 210) Syrjälä Saku, Svegs IK, 02:58:31, 229) Olsson Hans, Åre Bergscyklister, 02:58:52, 387) Wallenqvist Tobias, Östersunds CK, 03:04:43, 436) Lind Peter, Åre Bergscyklister, 03:06:45, 457) Önegård Anders, Östersunds CK, 03:07:43, 670) Mikkelsen Ingar (NOR), Funäsdalens IF / Team Coxa, 03:18:34, 675) Degselius Håkan, Svegs IK cykel, 03:18:38, 727) Svetsnoff Martin, Funäsdalens IF, 03:24:02.

Cykelvasan 90 (tävling, damer): 1) Stenerhag Jennie, Falu CK, 03:05:26, 2) Bergman Hanna, Falu CK, 03:05:27, 3) Løvset, Borghild (NOR), Orkla CK, 03:05:30, 64) Finn Mikaela, Östersunds Cykelklubb, 03:55:31.

Cykelvasan 90 (motion, herrar): 1) Alden Markus, 03:00:12, 2) Beckius Mikael 03:00:19, 3) Skoglund Måns, MTB Täby, 03:00:56, 134) Karlsson, Simon, 03:11:52, 162) Sundin, Fredrik, 03:12:42, 200) Andersson, Hans, Östersunds CK, 03:13:29, 284) Vykander, Simon, 03:15:26, 366) Ekman, Tomas, 03:16:56, 423) Tullnérs, Håkan, 03:17:54, 444) Anjevall Conny, 03:18:16, 458) Andersson Karl-Johan, 03:18:27, 671) Finn Patrik, Östersunds CK, 03:21:36, 682) Melby Thor (NOR), Funäsdalens if, 03:21:41, 755) Helmersson Johan, 03:22:40, 845) Gozzi Classe, Vemdalens IF, 03:23:55, 964) Wallgren Johan, 03:25:10, 968) Larsson Gustav, 03:25:14, 986) Larsen Anders, 03:25:33, 1062) Ljungberg Kalle, 03:26:13, 1234) Persson Per, 03:28:17, 1387) Nässén Björn, 03:29:36, 1430) Oest Simon, 03:29:58, 1651) Jonasson Urban, 03:32:07, 1740) Enqvist Anton, 03:33:04, 1893) Eklöv Peter, 03:34:31, 1984) Spångberg Peter, 03:35:19, 2012) Helmersson Magnus, 03:35:35, 2136) Neuriesser Gunnar, Åre Bergscyklister, 03:36:35, 2330) Runudde Niclas, 03:38:23, 2479) Månsson Claes, 03:39:35, 2533) Busk Fredrik, Svegs IK, 03:40:06, 2644) Norman Johan, NCC IF Östersund, 03:41:21, 3004) Hamrén Roland, 03:44:54, 3028) Larsson Stefan, Diös IF , 03:45:10, 3041) Olsson Daniel, 03:45:18, 3116) Remén Åke, 03:45:50, 3132) Jansson Per, 03:45:59, 3157) Arvidsson Christer, 03:46:09, 3199) Wallin Robert, 03:46:33, 3322) Jönsson Arvid, Svegs IK Cykel, 03:47:36, 3326) Didriksson Robert, 03:47:37, 3462) Rosenquist Magnus, 03:49:02, 3522) Söyland Toralf, 03:49:36, 3542) Lyrén Kalle, Åre Slalomklubb, 03:49:46, 3544) Björkbacka Tomas, 03:49:47, 3656) Helbo Rasmus, 03:50:58, 3789) Ericsson Ingemar, 03:52:11, 3812) Jönsson Henrik, Östersunds Brandkårens IF, 03:52:30, 3900) Tängmark Harry, Vattudalens Långdistansklubb, 03:53:32, 3996) Evenfjäll Mikael, 03:54:19, 4027) Ekeljung Håkan, GRANIT Teknikbyrå IF, 03:54:29, 4078) Ohlsson Erik, 03:54:59, 4092) Book Micael, 03:55:06, 4169) Larsson Erik, 03:55:56, 4402) Sjödin Fredrik, 03:58:08, 4481) Jonasson Paul, 03:58:53, 4492) Skoglund Reinhold, 03:59:02, 4677) Adsten Peter, 04:00:53, 4845) Sorsa Joakim, 04:02:31, 4878) Lennartsson Kalle, 04:02:56, 4908) Stenbäck Hans Gunnar, Funäsdalen IF, 04:03:20, 5000) Stamm Florian, CV9MP-QFZ5-JYZF-F3QB, 04:04:29, 5303) Edman Kent, 04:08:10, 5512) Eriksson Kar-Göran, 04:10:18, 5591) Nilsson Lars, 04:11:14, 5674) Öhagen Martin, 04:12:18, 5769) Hansson Sören, 04:13:32, 6180) Ohlsson Roger, 04:18:50, 6509) Högdahl Jonas, 04:23:30, 6563) Gunnarsson Sebastian, 04:24:02, 6717) Wallberg Robin, 04:26:16, 6768) Gustavsson Mats, 04:27:02, 6782) Halvarsson Ismael, 04:27:14, 7170) Persson Hans, 04:33:47, 7176) Persson Oskar, 04:33:48, 7196) Arvidsson Oscar, 04:34:00, 7213) Frost Johan, Rossön IF, 04:34:19, 7228) Blid Mats, 04:34:34, 7257) Sjölander Tobias, 04:35:16, 7278) Nilsson Mattias, Hotagen sportsclub, 04:35:38, 7312) Nilsson Kent, 04:36:09, 7326) Dahl Mikael, Jämtkraft IF, 04:36:30, 7555) Eklund Lars, Åre Bergscyklister, 04:41:00, 7632) Andersson Sten, 04:42:29, 7677) Dahl Tobbe, Unika Cykel Resor, 04:43:39, 7795) Wölker Ulf, Undersåkers IF, 04:46:08, 8080) Åsved Mikael, 04:53:24, 8170) Fredin Joakim, Vemdalens IF, 04:56:03, 8402) Skoglund Per, 05:03:17, 8705) Wallberg Jesper, 05:16:37, 8881) Nordbakk Kent, 05:27:38, 8957) Tronde Pär, 05:33:44, 8963) Bodin Anders, Vemdalens IF, 05:34:12, 8992) Hallerström Seved, 05:37:18, 9062) Häggrot Ulf, 05:45:33, 9334) Ekfeldt Tim, 07:00:24.

Cykelvasan 90 (motion, damer): 1) Ödeen Sofia, 03:18:44, 2) Sällström Elin, ICA Handlarnas IF, 03:18:45, 3) Granberg Helen, 03:22:08, 75) Holmqvist Erika, 03:42:11, 109) Larsson Ingrid, 03:46:45, 147) Glännerud Caroline, 03:52:47, 184) Lec-Alsén Ingela, 03:57:52, 409) Ohlsson Anna-Maria, 04:22:04, 638) Österberg Sara, 04:42:17, 656) Nordengren Cecilia, 04:43:40, 737) Isaksson Lotta, 04:50:58, 884) Sjödin Sara, 05:06:52, 965) Hansson Gabriella, 05:17:06, 1034) Jansryd Ylva, 05:27:01, 1078) Tjärnås Ann-Margret, 05:33:57, 1128) Lindberg Agnes, 05:45:33, 1135) Lind Lena, 05:47:01, 12429) Andersson Lena, 06:29:30.

Ungdomscykelvasan: 1) Lindqvist Viktor, Kolmården Mtb, 59:32, 2) Ernstsson Joel, Finspångs CA, 59:33, 3) Friis Melvin, Team Swesports, 59:33, 61) Helmersson Sven, Frösö IF, 01:08:04, 101) Brandén Linus, Funäsdalens IF, 01:17:13, 114) Brandén Viktor, Funäsdalens IF, 01:19:12, 128) Brandén Oskar, Funäsdalens IF, 01:23:45.

Ungdomscykelvasan (damer): 1) Palmberg Linn, OK Hammaren, 01:03:53, 2) Hylén Tilda, Falu CK, 01:05:37, 3) Petersson Moa, Mjölby CK, 01:05:42, 23) Svetsnoff Nellie, Funäsdalens IF, 01:17:22.

Cykelvasan Öppet Spår (herrar): 1) Hedbys Jonathan, Perbellum SS, 03:06:24, 2) Persson Fredrik, 338 Småland/Ambulansen Ljungby, 03:09:42, 3) Tegström Jonas, Orio IF, 03:12:42, 50) Lundmark Alexis, Åre bergscyklister, 03:31:48, 92) Näslund Björn, Svegs IK, 03:37:38, 433) Dalin Mattias, Svenstaviks IshockeyKlubb, 03:59:22, 434) Stenbäck Mikael, Frösö Hockey, 03:59:24, 669) Eskilsson Jocke, 04:09:09, 725) Lilljeqvist Johan, Vemdalens IF Cykel, 04:10:37, 890) Sjöstrand Ingemar, 04:17:06, 915) Wiklund Lars, AXA Sports Club, 04:18:07, 977) Oskarsson Håkan, Brunflo IF, 04:20:00, 10439 Breimo Victor, 04:22:26, 10669 Karlsson Niklas, 04:23:05, 1303) Enberg Mikael, 04:31:11, 1432) Lindeberg Hans, 04:35:59, 1504) Axelsson Bo, 04:38:06, 1547) Malmborg Tim, 04:39:26, 1652) Lundmark Emil, Biathlon Östersund, 04:43:16, 1898) Karlsson Christer, Knivsta Cykelklubb, 04:52:14, 1928) Lundmark Ingemar, 04:53:13, 2557) Berglin Johan, Uponor Infra, 05:26:18, 2576) Adamsson Fredrik, Lättja IF, 05:27:14, 2631) Runnzell Willy, Lättja IF, 05:31:20, 2692) Rosberg Elias, 05:36:27, 2743) Kronhöffer Mats, 05:41:18, 3156) Breimo Öivind, 06:34:52.

Cykelvasan Öppet Spår (damer): 1) Wallin Johanna, IBM-klubben, 03:30:13, 2) Bertlin Johanna, 03:35:36, 3) Lundberg Mari-Louise, Fredrikshofs CK, 03:40:02, 30) Grape Cajsa, Falu draghundsklubb, 03:58:56, 57) Forsgren Sara, 04:08:21, 59) Höglund Birgitta, 04:08:49, 148) Andersson Vibeke Lorentzen, Nolhaga Bergcyklister, 04:32:36, 575) Ekström Monica, 05:30:27, 840) Rosberg Cecilia, 06:09:45, 981) Brattlin Martina, 06:39:39.

Cykelvasan 45 (herrar): 1) Jäderberg Ola, 01:28:05, 2) Carlsson Mathias, 01:30:27, 3) Eriksson Fredric, Gävle CA, 01:32:14, 78) Olofsson Stefan, Happyride Östersund, 01:46:31, 83) Långström Erik 01:47:21, 265) Thullnérs Häll Mathias 01:59:56, 327) Bergman Per, Tesab IF, 02:02:42, 391) Lamberg Pentti 02:05:48, 489) Östling Hans Rickard 02:10:15, 634) Eriksson Åke, Moxter ab, 02:16:54, 650) Lindström Sören, IFK Tumba SOK, 02:18:01, 713) Magnusson Emil P, Marieby GIF, 02:21:13, 1099) Hagberg Ola 02:50:45, 1148) Bergström Isak 02:59:21, 1150) Bergström Patric 02:59:21, 1156) Nilsson Håkan, Svegsik, 03:02:04, 1273) Ingelsson Tomas, Rossöns IF, 03:51:29.

Cykelvasan 45 (damer): 1) Schumann Susi, Ren Kost, 01:34:38, 2) Bolstad Hilde, 01:40:42, 3) Nyberg Maria, Dala-Järna IK, 01:43:52, 112) Kojan Elin, Funäsdalens IF / Team Coxa, 02:07:39, 206) Olofsson Malin, Happyride Östersund, 02:16:39, 296) Rahm Anna, 02:22:35, 439) Larm Maria, 02:32:56, 513) Persson Anneli, 02:37:36, 559) Jonsson Cecilia, 02:41:36, 571) Book Lena, Marieby GIF, 02:42:37, 575) Haraldsson Linda, 02:42:46, 701) Lindh Andersson Birgitta, 02:55:01, 734) Bergström Karin, 02:59:21, 922) Jonsson Anna-Lena, Marieby GIF, 03:51:29.

Cykelvasan 30 (motion, herrar): 1) Dahlin Daniel, Ski Bike Run, 01:02:27, 2) Rosencrantz Lars, Aktivitus SC, 01:03:41, 3) Johansson Nils, IK Hakarpspojkarna, 01:10:44, 63) Brandén Henrik, Funäsdalens IF, 01:23:32, 82) Mattsson Nils Erik, 01:24:32, 242) Danica Andreasen Noah, 01:34:23, 547) Åström Jonas, 01:45:46, 571) Olsson Anton, 01:46:34, 742) Matyyuk Jonas, Svegs IK, 01:52:57, 827) Wiklund Bengt, 01:55:20, 848) Åkerlind Kevin, Lofsdalens SK, 01:56:00, 972) Edman Kent, 02:00:33, 1226) Sjölander Tobias, Loxysoft, 02:13:46, 1227) Sjölander Jonathan, Loxysoft, 02:13:46, 1321) Kurki Marcus, 02:19:26, 1352) Myrin Björn, team sund, 02:21:42, 1359) Ballentine Dave (USA), Rock Racing, 02:22:10, 1367) Engholm Jens, Roinge, 02:22:27, 1683) Ekeljung Håkan, GRANIT Teknikbyrå IF, 03:08:03.

Cykelvasan 30 (motion, damer): 1) Elofsson Ann, Mjölby CK, 01:10:11, 2) Skoglund Maria, Hässleholms CK, 01:16:24, 3) Rennermalm Jessica, Lima IF, 01:18:57, 7) Brandén Lena, Funäsdalens IF, 01:22:10, 70) Julander Anette, 01:32:47, 84) Andreasen Karina, 01:34:23, 92) Hellby Ulrika, 01:35:13, 208) Östlund Eva, 01:42:15, 209) Asplund Fanny, 01:42:21, 259) Persson Angelica, 01:45:18, 272) Einarsson Lena, 01:45:49, 309) Hörnfeldt Sara, 01:47:27, 380) Viktorsson Karin, Loxysoft, 01:51:26, 578) Edman Emelie, 02:00:32, 600) Lindström Ingegerd, IFK Tumba SOK, 02:02:08, 676) Sahlin Anna Lena, 02:06:09, 770) Lundberg Julia, 02:10:15, 772) Lundberg Emilia, 02:10:15, 773) Larsson Gunilla, 02:10:18, 783) Pehrsdotter Frida, 02:10:48, 804) Halonen Merja, 02:11:59, 887) Grahn-Persson Kristina, 02:17:08, 915) Huss Sara, 02:19:13, 922) Svensson Sanna, 02:19:25, 953) Engholm Lisa, Roinge, 02:22:26, 955) Persson Ann-Marie, Lomåsen AIK, 02:22:34, 1053) Hammarstedt Agnes, 02:29:39, 1219) Hammarstedt Theolina, 02:48:02, 1266) Hammarstedt Vappu, 02:55:04, 1336) Ekeljung Freja, GRANIT Teknikbyrå IF, 03:08:04, 1385) Hamvall Kajsa, 03:30:54, 1386) Hamvall Stina, 03:30:57.