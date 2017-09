Härjedalstrampen i fina förhållanden

För knappt två veckor togs beslutet att Svegs IK cykel skulle genomföra Härjedalstrampen i mountainbike. Ett lyckad beslut eftersom det lockade ett stort antal deltagare.

Banorna fick mycket beröm av cyklisterna trots att många var rejält trötta efter målgång

Ungdomar 1 km: Hilma Degselius, Arda Tuncer, Ted Lindén, Vincent Nordqvist, Erik Busk, Alma Jönsson, Hugo Stenvall, Flora Nisén, Khalessi Zidek, Alice WoxlinThornberg, Olle Moberg, Edvard Nordin, Ture Malm, Jonathan Svensson

Ungdomar 3,4 km: 1) Oliver Stenbäck, Funäsdalens IF, 12.02 2) Wilda Westfält, Svegs IK, 12,03 3) Kimi Tullners, Svegs IK, 12,04 4) Kevin Åkerlind, Lofsdalen, 12,18 5) Liam Zidek, Svegs IK, 13,46 6) Melker Jönsson, Svegs IK, 14,43 7) Malva Nisén, Svegs IK, 15,48 8) Jack Tjernmoen, Svegs Ik, 15,49 9) Sebastian Svensson, Svegs IK, 15,51 10) Assar Degselius, Svegs Ik, 17,35 11) John Nordin, Svegs IK, 17,43 12 ) Elsa Nordqvist, Svegs IK, 18.08 13) Einar Löfqvist, Svegs IK, 18,21 14) Simon Rösnäs, Svegs IK, 19,37 15) Tuva Moberg, Svegs IK, 21,43 16) Pavel Andersson, Svegs IK, 31,24 17) Mikael Andersson, Svegs IK , 31,25

Äldre ungdomar 7 km: 1) Arvid Jönsson, Svegs IK, 18,34 2) Simon Åkerlind, Lofsdalen, 24,53 3) Elisabeth Fränne, Svegs Ik, 28,18 4) Erik Wallin, Svegs IK, 28,19 5) Micke Tuncer, Svegs IK, 30,30

Seniorklass 14 km: 1) Markus Stenberg, Svegs IK, 31,53 2) Saku Syrjälä, Svegs IK, 33,37 3) Alexander Johansson, Älvdalen, 34,30 4) Hasse Gustafsson, Frösö IF, 36,04 5) Helena Enqvist, Frösö IF, 38,57 6) Cecilia Norberg, Svegs IK, 40,34 7) Linus Jonsson, Årjäng, 40,35 8) Hans- Gunnar Stenbäck, Funäsdalens IF, 42,22 9) Ludwig Sandberg, IK Rex, 43,36 10) Lovisa Johansson, Älvdalen, 44.20 11) Mats Österman, Häverödal, 44,54 12) Erika Österman, Häverödal, 45,00 13) Alva Sköld, Häverödal, 46,17 14) Arvid Andersson, Garphyttan, 48,08 15) Alma Bergqvist, Vaggeryd, 49,39 16) Anna Carin Zidek, Svegs IK, 49,47 17) Tom Zidek, Svegs IK, 49,48

Löpning 7 km 1) Karl Ingard, IK Rex, 28,37