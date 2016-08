Cupknall av Ytterhogdal, klara för gruppspel

Det låg lite i luften att Ytterhogdal skulle kunna ge Syrianska en match. Gästerna från Södertälje är inblandade i en tät bottenstrid i Superettan och de hade endast en startspelare från sin senaste seriematch på planen mot Ytterhogdal. Med Ytterhogdals 7-1 seger över Thorengruppen i förra omgången så fanns hoppet på läktaren.

Ytterhogdal började också piggt, laget visade att de absolut inte var slagna på förhand. Två hyfsade målchanser skapades under första fem minuterna, båda signerades James Risbrough som tog sig fram på kanten och ner mot kortlinjen. Inspelen hittade dock inte rätt adress.

Spelet stod sedan och vägde och det dröjde 20 minuter innan Syrianska för första gången testade Charlie Bryan i hemmamålet. Tyvärr för YIK så slank Charbel Ceylan genom lagets mittförsvar någon minut senare och fri med Bryan sätter han bollen säkert.

Syrianska har sedan ett visst grepp om händelserna, Ytterhogdal spelar bra ute på planen men förmår inte skapa några heta chanser. Gästerna gör sedan 2-0 när fem minuter återstår av första halvlek med ett mål som liknar det första och Bachir Katourgi är målskytt.

– Vi var lite fega i första halvlek, vågade inte riktigt gå för det, säger Brian Wake som berättar att hans spelare inte alls var nöjda med att bara hänga med spelmässigt.

Första kvarten av andra halvlek fortlöper som den första men några byten i båda lagen ändrar matchbilden markant. Syrianska har tre rutinerade kuggar på bänken men tränaren Kleber Saarenpää väljer att byta in några yngre spelare då hans lag tycks ha kontroll över händelserna. Brian Wake i Ytterhogdal sätter in Per Olofsson som precis kommit tillbaka från skada men av den märks ingenting och Olofsson lyckas med det mesta vilket gör Syrianska lite skärrade. Ytterhogdal tar tag i taktpinnen och runt Svedjevallen stiger hoppet om en reducering. Plötsligt skapas chanser och det känns mycket rättvist då Suamaili Cissa kan trycka in en straff i nät med knappa tio minuter kvar. En rejäl forcering kommer och i sista ordinarie minuten kan utmärkte Joe Massey komma runt på kanten ner mot kortlinjen och servera Per Olofsson som styr in bollen från nära håll. På övertid är det också på vippen att YIK avgör men en reflexräddning från Syrianskas målvakt ger förlängning.

– Jag är oerhört stolt över hur vi kommer tillbaka efter underläge 2-0. Det här är väldigt stort för klubben, för hela samhället och givetvis för alla oss i truppen och runt laget, säger en märkbart rörd Brian Wake sedan Ytterhogdal vunnit på straffar och bragden är ett faktum.

I förlängningen hade lagen en varsin kvart men inga mål föll. Straffläggningen inleddes sedan med en miss från Syrianska och när de även tryckte tredje straffen över så var saken klar då Ytterhogdal satte sina straffar.

– Straffläggning är alltid chansartat men det var otroligt skönt att vinna, kommenterar Wake som noggrant påpekade att det redan i omklädningsrummet efteråt lades fokus på helgens seriespel.

Till omgång tre kommer de kvarvarande 32 lagen att lottas i åtta olika grupper. Matchdatum är ej fastställda men gruppspelet brukar gå av stapeln i februari-mars.