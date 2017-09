Längdskidåkarna dominerade under Terräng-DM – Burman bara sekunden före Kardin

Under lördagen avgjordes Terräng-DM vid Åsarna Skidstadion. Längdskidåkarna dominerade startlistorna och det blev en tajt kamp bland löparna, främst i seniorklassen bland herrarna. Längskidåkarna Jens Burman och Oskar Kardin gjorde upp om titeln ända in på upploppet men det var tillslut Jens Burman som kunde segra på tiden 41:02 med bara sekunden före Oskar Kardin. Åsarnaåkaren Marcus Ruus slutade på en tredjeplats på tiden 41:32.

På damsidan blev det däremot inte lika tajt. Frida Hallquist var överlägsen som segrade på tiden 32:00 framför Åsa Wiklund som var över minuten efter. Sollefteååkaren Julia Jansson var drygt tre sekunder från tredjeplatsen.

Här är alla resultat från Terräng-DM 2017:

H 70H 70:1 Sune Salomonsson SWE Myssjö-Oviken IF 20:35.8H 65H 65:1 Ove Lundin SWE Myssjö-Oviken IF 21:56.4H MH M:1 Emil Dahl SWE Åsarna IK 16:33.3F 9F 9:1 Alice Nordbrandt SWE Åsarna IK 03:41.4, 2 Märta Malmgren SWE Åsarna IK 03:41.5, 3 Lisa Flinkberg SWE Trångsvikens IF 03:49.5, 4 Najma Hussaini SWE Backe IF 03:50.1, 5 Tahmina Qasimzada SWE Backe IF 03:55.6, 6 Veronica Batalkina SWE Rossöns IF 04:10.1, 7 Julia Olsson SWE Trångsvikens IF 04:30.0, 8 Jolin Södergren SWE Frösö IF 04:40.9, 9 Ciara Christ SWE Rossöns IF 05:03.5, 10 Julia Södergren SWE Frösö IF 06:02.3P 9P 9:1 Arvid Andersson SWE Myssjö-Oviken IF 02:57.4, 2 Ante Handler SWE Åsarna IK 03:15.6, 3 Arvid Hedman SWE Ögif 03:29.1, 4 Melvin Morin SWE Utrikes Skidklubb 03:54.3, 5 Ture Hamrén SWE Brunflo IF 04:19.5, 6 Elis Olofsson SWE Ås IF 05:11.2, Alvar Hamrén SWE Brunflo IF DNSF 11F 11:1 Sofia Nilsson SWE Offerdals SK 08:43.7, 2 Emma Flinkberg SWE Trångsvikens IF 08:44.7, 3 Greta Hedman SWE Ögif 09:03.6, 4 Maja Pålsson SWE Utrikes Skidklubb 09:23.8, 5 Ines Stjerna SWE Utrikes Skidklubb 09:36.3, 6 Enya Daabach SWE Åsarna IK 10:05.7, 7 Stina Morin SWE Utrikes Skidklubb 10:30.5, 8 Thea Sörensson SWE Trångsvikens IF 11:14.4, 9 Hanna Jonsson SWE Åsarna IK 12:41.0P 11P 11:1 Zakris Handler SWE Åsarna IK 08:38.8, 2 Vegard Nordbrandt SWE Åsarna IK 08:41.9, 3 Arvid Ericsson SWE Myssjö-Oviken IF 09:02.0, 4 Viktor Nordgren SWE Åsarna IK 10:22.6, 5 Herman Göransson SWE Åsarna IK 10:50.0, 6 Anton Nordgren SWE Åsarna IK 10:54.3, Ville Hamrén SWE Brunflo IF DNSF 13F 13:1 Elsa Malmgren SWE Åsarna IK 12:25.0, 2 Lizzie Sonnefelt SWE Duveds IF 12:36.2, 3 Elin Jonsson SWE Åsarna IK 15:46.8, 4 Frida Eriksson SWE Åsarna IK 18:49.4, Ebba Hennings SWE Trångsvikens IF DNS, Hanna Mårtensson SWE Utrikes Skidklubb DNSP 13P 13:1 Viggo Stein SWE Ås IF 11:57.3, 2 Jafar Husseini SWE Backe IF 14:08.7, 3 Axel Ericsson SWE Myssjö-Oviken IF 14:17.3, Gustaf Andersson SWE Myssjö-Oviken IF DNFF 15F 15:1 Märta Rosenberg SWE Duveds IF 10:39.8, 2 Lina Hennings SWE Trångsvikens IF 11:21.4, 3 Klara Göransson SWE Åsarna IK 14:09.7, Tea Strömqvist SWE Stuguns SK DNSP 15P 15:1 Gustav Pålsson SWE Utrikes Skidklubb 10:13.0, 2 Isac Morin SWE Utrikes Skidklubb 10:33.7, 3 Oskar Algotsson SWE Åsarna IK 11:35.4, 4 Cedric Christ SWE Rossöns IF 12:53.2, 5 Edvin Nordgren SWE Åsarna IK 13:05.5, 6 Wilhelm Daabach SWE Åsarna IK 13:56.1F 17F 17:1 Tilde Bångman SWE Trångsvikens IF 15:39.2, 2 Julia Nilsson SWE Offerdals SK 16:36.4, 3 Johanna Ingard SWE IK Rex 17:37.7, 4 Julia Albertsson SWE Stuguns SK 17:54.8, 5 Tilda Malmgren SWE Åsarna IK 18:00.4, 6 Mikaela Wendt SWE Bålsta SK 18:06.7P 17P 17:1 Lucas Malmrot SWE Sportsgym SC 16:19.9, 2 Ludwig Cardegren SWE Östnår Löpers 19:02.2, Erik Hennings SWE Trångsvikens IF DNS, Emanuel Westberg SWE Trångsvikens IF DNSF 19F 19:1 Wilma Marcusson SWE Trångsvikens IF 17:30.8, 2 Josefin Augustsson SWE Åsarna IK 18:10.8, Elin Marcusson SWE Trångsvikens IF DNSD 45D 45:1 Agneta Ledin Näslund SWE Trångsvikens IF 17:01.3, 2 Jana Novak SWE Trångsvikens IF 20:20.8D 50D 50:1 Eva Edström SWE Hackås IF 21:27.7D 55D 55:1 Maj-Britt Leander SWE Brånan B 24:18.5D 70D 70:1 Eivor Lindgren SWE Fåker IK 23:38.1, 2 Gun Eriksson SWE Trångsvikens IF 27:44.9, 3 Gerd Eriksson SWE Trångsvikens IF 27:49.3H 60H 60:1 Carl-Edvin Handler SWE Åsarna IK 20:23.3H 75H 75: Malte Lindgren SWE Trångsvikens IF DNSD MD M:1 Elin Hedman SWE Östersunds OK 20:41.2, 2 Ida Hallquist SWE Åsarna IK 21:10.6P 19P 19:1 Zarif Haidari SWE Backe IF 31:53.3, 2 Henrik Millestu SWE Utrikes Skidklubb 32:11.4, 3 Axel Åslund SWE Hedesunda IF 33:02.3, 4 Mahram Moradi SWE Vattudalens LDK 35:53.0, 5 Mohammad Akhlaginezhad SWE Backe IF 38:07.4D SD S:1 Frida Hallquist SWE Sportsgym SC 32:00.5, 2 Åsa Wiklund SWE Sportsgym SC 33:39.9, 3 Julia Jansson SWE Sollefteå Skidor IF 33:42.2, 4 Signe Rosenberg SWE Duveds IF 34:28.5, 5 Josefina Sundman SWE Åsarna IK 34:30.6, 6 Evelina Bångman SWE Offerdals SK 34:49.6, 7 Anna Barkander SWE Trångsvikens IF 36:24.3, 8 Petra Nilsson SWE Åsarna IK 38:27.4, 9 Ingrid Hallquist SWE Åsarna IK 38:56.6, 10 Lina Hallquist SWE Åsarna IK 39:54.2, 11 Ida Sundin SWE Backe IF 40:38.1, Mathilda Ruus SWE Åsarna IK DNFH SH S:1 Jens Burman SWE Åsarna IK 41:02.0, 2 Oskar Kardin SWE Sportsgym SC 41:03.2, 3 Marcus Ruus SWE Åsarna IK 41:32.8, 4 Kevin Lindholm SWE Loviisa Tor 41:36.8, 5 Anton Karlsson SWE Sockertoppen IF 42:28.2, 6 Anders Södergren SWE Trångsvikens IF 42:36.2, 7 Edvard Sundman SWE Åsarna IK 43:12.7, 8 Victor Hallquist SWE Åsarna IK 43:17.7, 9 Martin Kristiansson SWE Trångsvikens IF 43:39.2, 10 Erik Melin Söderström SWE Trångsvikens IF 44:18.1, 11 Konrad Mattsson Myhr SWE Åsarna IK 45:10.1, 12 Max Novak SWE Offerdals SK 45:36.0, 13 John Leander SWE Åsarna IK 46:09.4, 14 Tobias Olsson SWE Åsarna IK 47:43.1, 15 Jocke Kangasharju SWE Ragunda IF 48:42.9, 16 Emil Sundvisson SWE Åsarna IK 51:41.8, 17 Rasmus Pettersson SWE Hägersta GF 53:39.8, 18 Håkan Svedberg SWE Brunflo IF 58:34.7, 19 Jonathan Abrahamsson SWE Backe IF 1:07:46.5, Marcus Carlén SWE Sportsgym SC DNS, Simeon Deyanov SWE Trillevallen Sportklubb DNS, Conny Forne SWE Vattudalens LDK DNS, Gustav Rotwold SWE Åsarna IK DNS, Jesper Thor SWE Åsarna IK DNFH 35H 35:1 Lars Johansson SWE Brunflo IF 32:19.6, 2 Erik Hedman SWE Trångsvikens IF 32:43.1, 3 Jörgen Roos SWE Brunflo IF 36:46.6H 40H 40:1 Erik Olofsson SWE Ås IF 30:32.5, 2 Niclas Cardegren SWE Östnår Löpers 43:41.9, Stefan Andersson SWE Myssjö-Oviken IF DNSH 45H 45:1 Marcus Sonnefelt SWE Duveds IF 30:46.6, 2 Carl-Henrik Rost SWE Sportsgym SC 32:51.1, 3 Peja Lindholm SWE Sportsgym SC 32:58.2, 4 Tord Lundin SWE Tandsbyns IF 37:40.3H 50H 50:1 Kenneth Nilsson SWE Frösö IF 33:06.0, 2 Patrik Norberg SWE Trångsvikens IF 35:17.7, Thomas Lindh SWE Brunflo IF DNS