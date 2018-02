Skicrossåkaren övervägde att sluta – i dag tillhör han världseliten:"Åkte på skoj"

Det var för cirka fyra år sedan, efter att ha missat OS på grund av en skadad fot, som Viktor Andersson fick sig en tankeställare. Innan dess satsade han inte lika hårt och seriöst på skicrossen som han gör nu berättar han för Sporten.

– Jag visste inte inte riktigt vad jag gav mig in på och hade inte riktigt en plan för vad jag skulle göra. Jag åkte lite på skoj och tyckte att det var jäkligt kul. Det var ingenting som var så seriöst och så fokuserande på skicross som det är nu, säger han.

Efter skadan insåg han allvaret och redan då hade Andersson OS 2018 i sikte.

– När jag fick reda på att jag inte skulle åka förra OS:et växte revanschlusten. Det var egentligen då jag förstod vad jag var tvungen att lägga ner för jobb för att komma till den nivån jag ville vara på. Innan tyckte jag att jag kunde fortsätta och se vad det skulle leda till, säger han.

Efter skadan blev säsongen 2015 tuff för Andersson. Han deltog i världscuptävlingarna men lyckades väldigt sällan kvala sig vidare.

– Jag försökte men det gick inte. Då förstod jag att om jag ska göra det här ska jag göra det på riktigt annars skiter jag i det. Sen gjorde jag det på riktigt och då visste jag att OS var målet, säger han.

Skulle du säga att du tog det mer på skoj innan skadan och vad tror du att det grundar sig i?

– Det gjorde jag absolut. Det gick så bra utan att jag hade försökt innan. Jag blev Rookie of the Year och kom åtta på en tävling och tyckte att det var hur festligt som helst. När jag började förstå vad som krävdes för att gå från en åttondeplatsen till en förstaplats slog hjärnan om. Jag har växt in i rollen i att träna hårdare. Om jag ska bli en riktig atlet måste jag också leva livet som en. Det går inte bara att gå till gymmet, säger han.

Viktor Andersson fick något av sitt genombrott under 2017 när han lyckades nå pallen och gjorde flera starka prestationer. Men i början av januari var oturen framme igen och ännu ett OS såg ut att gå till spillo efter att en axelskada han ådrog sig under världscupen i Idre samtidigt som han skadade en kota i ryggen.

– Första dygnet var tufft då visste jag inte riktigt vad det var som var fel och det gjorde väldigt ont. Det var inte kul och då trodde jag att det hade skitit sig igen och att jag inte skulle ta mig hit, säger han.

Men rehabiliteringen har gått bra och den senaste tiden har han kunnat träna på som vanligt med resten av laget. Axeln är nästintill återställd men han behöver tejpa den. Istället är det ryggen som är det större problemet.

– Den har hämnat skidåkningen mer. Jag är stel och sen när jag hoppar kan det hugga till men som tur har det inte inte hänt än. De tre veckorna på gymmet efter skadan är det som har tagit kraft men det har också gett ett otroligt pepp på att vara här och ett sug på att åka och prestera.

Andersson är redo och kommer att stå på startlinjen på onsdag när tävlingarna drar igång i Sydkorea, Pyeongchang.

– Så som det har känts nu så tror jag absolut att jag kan vara med bland de bästa. Det beror på hur dagen ser ut och hur snabb banan är, säger han.